|
Ekonomi

Zengezur'da 1 trilyon $'lık potansiyel var

Zengezur Koridoru'nun hayata geçirilmesiyle Türk dünyasının ticari, lojistik ve siyasi bağları daha da güçlenecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu hattın bağlantılarıyla birlikte bir an önce bitirilmesi için Azerbaycan ile çok yakın çalıştıklarını belirtti. 1 trilyon doları aşan ticaret potansiyeline sahip Türk Devletleri Teşkilatı'na çağrı yapan Uraloğlu, "İş birliği ve dayanışma iradesiyle ortak gücümüzü açığa çıkartmalıyız" dedi.

Ekonomi Servisi
04:00 . 14/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanychbek Omuraliev, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ve gözlemci devletlerden temsilciler de forum programını takip etti.

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanychbek Omuraliev, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ve gözlemci devletlerden temsilciler de forum programını takip etti.

Türk Devletleri Teşkilatı çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu dün İstanbul’da başladı. Teşkilat üyesi Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye’nin yanı sıra; gözlemci ülkeler Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan’ın temsil edildiği zirve bugün ve yarın da devam edecek. Zirvenin açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Zengezur Koridoru üzerinden yeni fırsatlar ortaya çıktı ve bu bağlantı Kafkasya’daki normalleşme için hayati önem taşıyor” dedi.


AZERBAYCAN İLE ÇOK YAKIN ÇALIŞIYORUZ

Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan demiryolu ve karayolu ulaşımı sağlayacak Zengezur Koridoru'nun devreye alınmasının tüm Türk dünyasını birbirine bağlayacak önemli bir adım olacağını belirten Uraloğlu, "Tüm bölge ülkelerinin istifade edeceği bu hattın bağlantılarıyla birlikte bir an önce bitirilmesi için Azerbaycan ile çok yakın çalışıyoruz. Biz, Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri olarak 160 milyonluk genç ve dinamik nüfusumuz ve 1 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğümüzle, küresel bir güç olma potansiyeline sahip bir topluluğuz. Bu büyük potansiyelin hayata geçirilmesi için işbirliği ve dayanışma iradesiyle ortak gücümüzü açığa çıkartmalıyız" diye konuştu.


ÇİN-TÜRKİYE ARASINDA YÜK TRENİ SEFERLERİ

Bakan Uraloğlu, Çin ile Türkiye arasında Orta Koridor ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden, orta vadede yıllık 200’ün üzerinde düzenli blok konteyner treni işletilmesini hedeflediklerini de aktardı. Diğer taraftan, bölge ülkeleri ile Orta Koridor’un bir diğer önemli bileşeni olan Hazar geçişinin etkin, verimli ve ekonomik hale getirilmesine de yoğunlaştıklarını anlattı.


KALKINMA YOLU'NDA TEKNİK ÇALIŞMA TAMAM

Türkiye olarak, sadece Doğu-Batı güzergahında değil, aynı zamanda Kuzey-Güney aksında da planlamaların devam ettiğini bildiren Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu: "Sizlerin de bildiği gibi, Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı’mız ve Irak Başbakanı bu konuda gerekli iradeyi oraya koymuşlardır. Bizler, bu amaçla gerek Irak ile gerekse diğer bölge ülkeleri ile yakın iş birliği içerisindeyiz. 'Kalkınma yolu' olarak adlandırılan bu yeni güzergahın Türkiye tarafındaki gerekli teknik çalışmalarını tamamladık.”


Bakan Uraloğlu: Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacağız
Bakan Uraloğlu: Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu'na katıldı. Forumun açılış konuşmasını yapan Bakan Uraloğlu, Türkiye olarak sadece doğu-batı güzergahında değil, aynı zamanda kuzey güney aksında da planlamalara devam ettiğini söyledi. “Basra Körfezi’ni, Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlayacağız” diyen Uraloğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Irak Başbakanı bu konuda gerekli iradeyi oraya koymuşlardır. Bizler, bu amaçla gerek Irak ile gerekse diğer bölge ülkeleri ile yakın iş birliği içerisindeyiz. Kalkınma yolu olarak adlandırılan bu yeni güzergahın Türkiye tarafındaki gerekli teknik çalışmaları tamamladık. Şunun altını çizmek isterim ki, taşıma koridorlarının kesişiminde olduğumuzun bilinciyle, en verimli çözümleri ortaklarımız ile birlikte hayata geçirmekte kararlıyız.” dedi.

#Ekonomi
#Zengezur Koridoru
#potansiyel
4 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2023-2024 GSB KYK Yurt Başvuru Sonuçları Sorgulama Ekranı