Zengezur'da 1 trilyon $'lık potansiyel var

Türk Devletleri Teşkilatı çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu dün İstanbul’da başladı. Teşkilat üyesi Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye’nin yanı sıra; gözlemci ülkeler Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan’ın temsil edildiği zirve bugün ve yarın da devam edecek. Zirvenin açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Zengezur Koridoru üzerinden yeni fırsatlar ortaya çıktı ve bu bağlantı Kafkasya’daki normalleşme için hayati önem taşıyor” dedi.





AZERBAYCAN İLE ÇOK YAKIN ÇALIŞIYORUZ

Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan demiryolu ve karayolu ulaşımı sağlayacak Zengezur Koridoru'nun devreye alınmasının tüm Türk dünyasını birbirine bağlayacak önemli bir adım olacağını belirten Uraloğlu, "Tüm bölge ülkelerinin istifade edeceği bu hattın bağlantılarıyla birlikte bir an önce bitirilmesi için Azerbaycan ile çok yakın çalışıyoruz. Biz, Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri olarak 160 milyonluk genç ve dinamik nüfusumuz ve 1 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğümüzle, küresel bir güç olma potansiyeline sahip bir topluluğuz. Bu büyük potansiyelin hayata geçirilmesi için işbirliği ve dayanışma iradesiyle ortak gücümüzü açığa çıkartmalıyız" diye konuştu.





ÇİN-TÜRKİYE ARASINDA YÜK TRENİ SEFERLERİ

Bakan Uraloğlu, Çin ile Türkiye arasında Orta Koridor ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden, orta vadede yıllık 200’ün üzerinde düzenli blok konteyner treni işletilmesini hedeflediklerini de aktardı. Diğer taraftan, bölge ülkeleri ile Orta Koridor’un bir diğer önemli bileşeni olan Hazar geçişinin etkin, verimli ve ekonomik hale getirilmesine de yoğunlaştıklarını anlattı.





KALKINMA YOLU'NDA TEKNİK ÇALIŞMA TAMAM

Türkiye olarak, sadece Doğu-Batı güzergahında değil, aynı zamanda Kuzey-Güney aksında da planlamaların devam ettiğini bildiren Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu: "Sizlerin de bildiği gibi, Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı’mız ve Irak Başbakanı bu konuda gerekli iradeyi oraya koymuşlardır. Bizler, bu amaçla gerek Irak ile gerekse diğer bölge ülkeleri ile yakın iş birliği içerisindeyiz. 'Kalkınma yolu' olarak adlandırılan bu yeni güzergahın Türkiye tarafındaki gerekli teknik çalışmalarını tamamladık.”



