Dünya Kübada halk sokağa döküldü Son 27 yılın en büyük gösterileri
AMERİKA

Küba’da halk sokağa döküldü: Son 27 yılın en büyük gösterileri

Küba’da koronavirüs nedeniyle turizm gelirlerinin dibe vurması, ekonomik kriz, açlık ve yoksullukla birleşince halk, 1994’ten sonra en büyük hükümet karşıtı protesto için sokağa döküldü. Küba lideri Diaz Canel’in çağrısı üzerine rejim destekçileri göstericilerle çatıştı. Protestocular ABD bayrakları da taşıdı. Beyaz Saray protestoculara destek açıklaması yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Küba’da halk sokağa döküldü: Son 27 yılın en büyük gösterileri
Salgın sonrasında ekonomisi iyice kötüleşen Küba’da halk, hükûmet karşıtı protesto için sokağa döküldü.

Sosyalizmin kalesi Küba’da halk, pandemi sonrası kötüleşen ekonomik şartlar ve özgürlük talebiyle hükûmet politikalarını protesto etmek için sokağa döküldü. Koronavirüs salgını sürecinde yaşanan ilaç kıtlığı ve temel ihtiyaç maddelerine ulaşmakta ciddi sıkıntı çeken binlerce Kübalı, Amerikan bayrakları açtı ve hükûmet karşıtı sloganlar attı. Göstericiler, ekonomik buhran ve artan işsizliğin yanı sıra, ülkenin sağlık sektöründeki yetersizliğe, ilaç ve temel ihtiyaç maddelerindeki kıtlığa tepki gösterdi. Saatlerce sokaklarda yürüyen Kübalıların hedefinde ise devlet başkanı Miguel Diaz-Canel vardı. Devlet başkanı Diaz-Canel gösterilerden ABD’yi sorumlu tutarken, hükûmet taraftarları da dün sokağa indi.

Ülkede hükûmet yanlıları da dün “Biz Küba’yız. Fidel’im, Raul’um, Diaz Canel’im, çok yaşa devrim” yazılı pankartlarla sokağa indi.
Ülkede hükûmet yanlıları da dün “Biz Küba’yız. Fidel’im, Raul’um, Diaz Canel’im, çok yaşa devrim” yazılı pankartlarla sokağa indi.

YAĞMA YAŞANDI

  • Göstericiler, ‘Kahrolsun diktatörlük’, ‘Özgürlük istiyoruz’ şeklinde sloganlar atarak devlet başkanına tepki gösterdi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde göstericiler tepkilerini, ‘Özgürlük, korkmuyoruz’ şeklinde dile getirirken, bazı bölgelerde ise yağma olaylarının yaşandığı bildirildi. Bazı göstericiler, yürüyüşte ABD bayrakları taşıdı.

Küba'da halk sokağa döküldü
OYNAT 00:32
Küba'da halk sokağa döküldü
Karayip ülkesi Küba'da yüzlerce kişi, kötüleşen ekonomik şartlar ve özgürlük talebiyle hükümeti protesto etti. Göstericiler, 'Kahrolsun diktatörlük', 'Özgürlük istiyoruz' şeklinde sloganlar atarak Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'e tepki gösterdi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde göstericiler tepkilerini, 'Özgürlük, korkmuyoruz' şeklinde dile getirirken, bazı bölgelerde ise yağma olaylarının yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

HÜKÛMET YANLILARI DA ÇIKTI

Gösterilerin büyümesi sonrası ulusa seslenen Diaz-Canel’in, “Amerikan imparatorluğuna bağlı olan devrim karşıtı paralı askerlerin istikrarsızlık yaratmasına izin vermeyeceğiz” diyerek halkı gösterilere karşı sokağa çağırması üzerine hükûmet destekçileri de dün başkent Havana’da yürüyüş düzenledi. Karşıt gruplar arasındaki gerilime emniyet güçleri müdahalede bulundu. Diaz Canel, ülkede ilaç ve elektrik sıkıntısı yaşandığını kabul ederek, mevcut durumda evde kalmanın daha doğru olacağını belirtti. Öte yandan Diaz-Canel, ABD yönetimini pandemi döneminde Küba’da siyasi istikrarsızlık çıkarmakla, abluka uygulayarak ekonomiyi altüst etmekle suçladı.

Kübalılar sokaklarda: ABD bayrağıyla yürüdüler
DÜNYA
Kübalılar sokaklarda: ABD bayrağıyla yürüdüler

Beyaz Saray’dan destek

  • ABD yönetimi, Küba’daki protesto gösterilerine destek verdi. Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin, Küba’nın otoriter rejimi tarafından on yıllardır baskı altında tutulan Küba halkının özgürlük ve kurtuluş çağrısının yanında olduğu belirtildi. “Küba halkı, cesurca temel ve evrensel haklarını savunuyor. Barışçıl protesto ve kendi geleceğini özgürce belirleme haklarına saygı gösterilmelidir” denilen açıklamada “Kendilerini zenginleştirmek yerine bu önemli zamanda halkının ihtiyaçlarına hizmet etmeliler” değerlendirmesi yapıldı. ABD’nin 1960 yılından beri Küba’ya uyguladığı ticari ambargo, 44. başkan Obama döneminde kısmi olarak kaldırılmış, Trump döneminde ise yeniden uygulanmaya başlanmıştı.
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