​Küba’da halk sokağa döküldü: Son 27 yılın en büyük gösterileri

Sosyalizmin kalesi Küba’da halk, pandemi sonrası kötüleşen ekonomik şartlar ve özgürlük talebiyle hükûmet politikalarını protesto etmek için sokağa döküldü. Koronavirüs salgını sürecinde yaşanan ilaç kıtlığı ve temel ihtiyaç maddelerine ulaşmakta ciddi sıkıntı çeken binlerce Kübalı, Amerikan bayrakları açtı ve hükûmet karşıtı sloganlar attı. Göstericiler, ekonomik buhran ve artan işsizliğin yanı sıra, ülkenin sağlık sektöründeki yetersizliğe, ilaç ve temel ihtiyaç maddelerindeki kıtlığa tepki gösterdi. Saatlerce sokaklarda yürüyen Kübalıların hedefinde ise devlet başkanı Miguel Diaz-Canel vardı. Devlet başkanı Diaz-Canel gösterilerden ABD’yi sorumlu tutarken, hükûmet taraftarları da dün sokağa indi.

Ülkede hükûmet yanlıları da dün “Biz Küba’yız. Fidel’im, Raul’um, Diaz Canel’im, çok yaşa devrim” yazılı pankartlarla sokağa indi.

YAĞMA YAŞANDI

Göstericiler, ‘Kahrolsun diktatörlük’, ‘Özgürlük istiyoruz’ şeklinde sloganlar atarak devlet başkanına tepki gösterdi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde göstericiler tepkilerini, ‘Özgürlük, korkmuyoruz’ şeklinde dile getirirken, bazı bölgelerde ise yağma olaylarının yaşandığı bildirildi. Bazı göstericiler, yürüyüşte ABD bayrakları taşıdı.

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HÜKÛMET YANLILARI DA ÇIKTI

Gösterilerin büyümesi sonrası ulusa seslenen Diaz-Canel’in, “Amerikan imparatorluğuna bağlı olan devrim karşıtı paralı askerlerin istikrarsızlık yaratmasına izin vermeyeceğiz” diyerek halkı gösterilere karşı sokağa çağırması üzerine hükûmet destekçileri de dün başkent Havana’da yürüyüş düzenledi. Karşıt gruplar arasındaki gerilime emniyet güçleri müdahalede bulundu. Diaz Canel, ülkede ilaç ve elektrik sıkıntısı yaşandığını kabul ederek, mevcut durumda evde kalmanın daha doğru olacağını belirtti. Öte yandan Diaz-Canel, ABD yönetimini pandemi döneminde Küba’da siyasi istikrarsızlık çıkarmakla, abluka uygulayarak ekonomiyi altüst etmekle suçladı.

DÜNYA Kübalılar sokaklarda: ABD bayrağıyla yürüdüler

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