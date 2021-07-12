Dünya Kübalılar sokaklarda ABD bayrağıyla yürüdüler
AMERİKA

Kübalılar sokaklarda: ABD bayrağıyla yürüdüler

Karayip ülkesi Küba'da, Ağustos 1994'ten bu yana en büyük protesto gösterileri gerçekleşiyor. Ülkenin farklı bölgelerinde sokaklara çıkan binlerce kişi, ekonomik şartların iyileştirilmesi ve özgürlük talebinde bulunuyor. Sosyalizmin kalesi olarak görülen ülkedeki protestolarda, göstericiler ABD bayrakları da taşıyor.

Haber Merkezi AA
Kübalılar sokaklarda: ABD bayrağıyla yürüdüler
Göstericiler ABD bayrağı taşıdı.

Karayip ülkesi Küba'da yüzlerce kişi, kötüleşen ekonomik şartlar ve özgürlük talebiyle hükümeti protesto etti. Başkent Havana'ya 33 kilometre mesafede yer alan San Antonio de los Banos kasabası ile ülkenin farklı bölgelerinde, sokaklara çıkan binlerce kişi hükümet karşıtı gösteri yaptı.

"ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ" SLOGANLARI

Göstericiler, "Kahrolsun diktatörlük", "Özgürlük istiyoruz" şeklinde sloganlar atarak Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'e tepki gösterdi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde göstericiler tepkilerini, "Özgürlük, korkmuyoruz" şeklinde dile getirirken, bazı bölgelerde ise yağma olaylarının yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

ABD BAYRAĞI TAŞIDILAR

Göstericiler, gerçekleştirdikleri yürüyüşte ABD bayrakları da taşıdı.

DEVLET BAŞKANINDAN ÇAĞRI

Küba televizyonu ve ulusal radyodan halka seslenen Diaz Canel, halkı Küba devrimlerine sahip çıkmaya çağırarak, "Vatanımızın egemenliğini teslim etmeyeceğiz, tüm devrimcileri, devrimi her yerde savunması için sokaklara çıkmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

KÜBA YÖNETİMİ ABD'Yİ SUÇLADI

Diaz-Canel, ABD yönetimini pandemi döneminde Küba'da siyasi istikrarsızlık çıkarmakla, abluka uygulayarak ekonomiyi altüst etmekle suçladı. Diaz Canel, son zamanlarda hızla artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede ilaç ve elektrik sıkıntısı yaşandığını kabul ederek, mevcut durumda evde kalmanın daha doğru olacağını belirtti.

EN BÜYÜK GÖSTERİLERDEN BİRİ

Salgın sonrasında ekonomisi iyice kötüleşen Küba'da halk, ilaç kıtlığı ve temel ihtiyaç maddelerine ulaşmakta ciddi sıkıntı çekiyor. Görgü tanıkları, ülkede Ağustos 1994'ten bu yana en büyük protesto gösterisinin yapıldığını ifade ediyor.

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