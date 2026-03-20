Kudüs en hüzünlü bayrama giriyor: İsrail'in kapalı tuttuğu Mescid-i Aksa'da bayram namazı kılınamıyor

İsrail'in İran savaşı sırasında getirdiği toplanma yasağı dolayısıyla Mescid-i Aksa'da bayram namazının kılınamayacak olması Filistinlilerin tepkisini çekti.

Filistinliler, bayram namazını Mescid-i Aksa'ya en yakın noktalarda kılabilmek için işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarında toplanmak için çağrı yaptı.

İsrail polisi, ramazanda Mescid-i Aksa'da ibadetin engellenmesine tepki olarak Eski Şehir surları önünde teravih namazı kılan Filistinlilere cop, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz ile şiddetli bir şekilde müdahale etmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs bayrama buruk giriyor

Öte yandan, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları bahane göstererek başta Mescid-i Aksa'nın ibadete kapalı tutulması olmak üzere getirdiği kısıtlamalar nedeniyle işgal altındaki Doğu Kudüs, Ramazan Bayramı'na buruk giriyor.

Her bayram, arife günlerinde Filistinlilerle dolup taşan işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki sessizlik ve sokakların adeta hayalet şehri andıran manzarası Ramazan Bayramı arifesinde dikkati çekti.

İsrail, İran'a yönelik saldırıları bahane göstererek getirdiği toplanma yasakları nedeniyle Eski Şehir'e girişleri kısıtlarken bölgedeki Filistinli esnafın da söz konusu kısıtlamalar nedeniyle kepenk açması engellendi. Eski Şehir'de sadece eczane ve market gibi acil ihtiyaçlara yönelik dükkanların açık olduğu görüldü.