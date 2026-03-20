Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı çıkışı önemli açıklamalar: 'İsrail bedelini ödeyecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı çıkışı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Orta Doğu kaynıyor. Siyonist İsrail, binlerce masumu katletti. İnşaallah bunun bedelini ödeyecek' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesindeki Merkez Cami’nde bayram namazının ardından konuştu.
Rabb'im Ramazan Bayramı'nın tüm alemi İslam için kurtuluşa, dirilişe vesile olmasını nasip eylesin. Ülkemizde de birliğin, kardeşliğin vesilesi kılsın.
Orta Doğu şu anda kaynıyor ve bu Siyonist İsrail malum yüzlerce, binlerce insanı katletti. İnşallah bunun bedelini ödeyeceğinden hiç şüphem yok.