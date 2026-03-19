Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayramda yola çıkacak vatandaşlara mesaj: Dikkatli olun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı’nda yola çıkacak vatandaşlara sosyal medya üzerinden uyarıda bulundu. Erdoğan, trafik kurallarına uyulması ve hatalara karşı dikkatli olunması çağrısı yaparken, tüm yolculuk yapanlara hayırlı yolculuklar diledi. Mesaj, bayram tatilinde artacak trafik yoğunluğuna karşı vatandaşları bilinçlendirmeyi amaçlıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Ramazan Bayramı’nda yollara çıkacak tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmelerini, bayram sevincimize gölge düşürecek hatalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum. Seyahat eden tüm kardeşlerime hayırlı yolculuklar diliyorum" ifadelerini kullandı.