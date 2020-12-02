Kudüs’teki Makasıd Hastanesi acil yardım bekliyor

1948 yılında Siyonistlerin Kudüs'ü işgal etmesinin ardından Kudüslü Müslümanların sağlık ve eğitim konusunda ihtiyaçlarını gidermek adına kurulan Makasıd Hastanesi, maddi sıkıntılardan dolayı kapanmanın eşiğine geldi.

250 yatak kapasiteli ve tam donanımlı bir kuruluş olan hastane, Kudüslülerin yüzde 80'ininin sağlık hizmeti aldığı önemli bir kurum. Kısıtlı imkânlarla Kudüslülerin sağlık hizmetini sağlayan bu vakıf hastanesi, şu anda ciddi ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Bin kişiden fazla çalışanı olan hastane, bir yıla yakındır maaş veremiyor, gerektiği kadar ilaç alamıyor, aldığı ilaçların ücretlerini ödeyemiyor. Hastane kuruluş amacı doğrultusunda ekonomik imkânı olmayan Filistinlilere ücretsiz tedavi imkânı sunmaya çalışıyor.

İşgal altındaki Kudüs’te git gide büyüyen sorunlardan birini medyada gündeme getirmek için farkındalık projesi başlatan Mirasımız Derneği, hastanenin ayakta kalabilmesi için yardım kampanyası başlattı.

Pandemi süreci başladığından beri yaptıkları yardım çalışmaları ile hastaneye destek olmaya çalıştıklarını kaydeden dernek yetkilileri, Türkiye’den hayırseverlerin katkılarıyla bugüne kadar hastanenin acil ihtiyaç duyduğu malzemelerin temini, hasta ve refakatçilerin iaşe ihtiyaçlarının giderilmesi gibi hizmetleri yürüttüklerini ifade ettiler.

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Yaptıkları yardım çalışmalarının yetersiz olduğunu kaydeden dernek yetkilileri, Makasıd Hastanesi İdari Müdürü Abdullah Cadullah'ın dernek aracılığıyla uluslararası yardım kuruluşlarına acil yardım çağrısı yaptığını kaydettiler.

Dernek, hastaneye yardım amacıyla resmi web sitesi mirasimiz.org.tr adresinde bir yardım kampanyası başlattı.

Mirasımız Derneği, hastanenin ayakta kalabilmesi için yardım kampanyası başlattı.

Makasıd Hastanesi hakkında

1948 yılında İsrail’in Kudüs'ü işgal etmesinin ardından Kudüslü Müslümanların sağlık ve eğitim konusunda ihtiyaçlarını giderecek bir oluşuma ihtiyaç duyuldu. Bu maksatla 21 Şubat 1956 yılında Makasıd Cemiyeti kuruldu. Makasıd Cemiyeti’nin hedefi, Kudüslülerin eğitim ve sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak özel eğitim kurumu ve sağlık merkezi kurmaktı.

Sağlık konusunda çalışmalarını yoğunlaştıran Makasıd Cemiyeti, hayırseverlerin katkıları ile ilk etapta 60 yataklı olarak Makasıd Hastanesini hizmete soktu. Nüfusun artışı, Gazze ve Batı Şeria’dan gelen ihtiyaç sahibi hasta yoğunluğu nedeniyle ek bina yapılarak 250 yatak kapasiteli tam teşekküllü bir hastaneye dönüştürüldü.

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1000 personelin çalıştığı hastanede iç hastalıkları, kalp hastalıkları, göz hastalıkları, böbrek hastalıkları, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, kemik cerrahisi, damar cerrahisi, kalp ve açık kalp ameliyatlarının yanı sıra, çocuk kalp cerrahisi, kadın hastalıkları ve doğum çocuk bölümleri ile röntgen gibi hizmetler veriyor. Ayrıca İhtisas laboratuvarı yanı sıra 20 yataklı acil bölümü, 80 yataklı yoğun bakım ünitesi bulunuyor.