Kur'an-ı Kerim'e saldıran Salwan Momika'ya meydan dayağı

Almanya, Kur'an-ı Kerim'i hedef alan provokasyonları kınayarak, "saygısızca ve uygunsuz" bulunan bu eylemler konusunda tutumlarının net olduğunu bildirdi. Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann konuya ilişkin, Bu tür provokasyonlarla "bölünmeye yol açmak istendiğine" işaret ederek, "Buna karşı çıkıyoruz ve kınıyoruz." dedi.