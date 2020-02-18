Kuş gribi salgını yine hortladı: Çekya'da 130 bin tavuk itlaf ediliyor

Çekya’nın Pardubice kentine bağlı Slepotice kasabasında, kuş gribi (H5N8) nedeniyle yaklaşık 7 bin hindi ve 130 bin tavuğun itlafına başlandı.
- Çekya Radyosu’nun haberinde, virüs bulaşan yaklaşık 7 bin hindi ve 130 bin tavuğun, 21 Şubat Cuma gününe kadar tamamen itlaf edileceği ifade edilirken söz konusu çiftliğin karantinaya alındığı belirtildi.
Ülkede 3 yıl sonra yeniden kuş gribi vakasının tespit edilmesinin kaygılara yol açtığı vurgulanan haberde, uzmanların, kuş gribinin tespit edildiği bölgedeki diğer çiftliklerde, kanatlı hayvanlara yönelik de testler yaptığı kaydedildi.