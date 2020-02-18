Dünya Kuş gribi salgını yine hortladı Çekyada 130 bin tavuk itlaf ediliyor
AVRUPA

Kuş gribi salgını yine hortladı: Çekya'da 130 bin tavuk itlaf ediliyor

Ülkenin doğusunda yer alan Slepotice kasabasındaki bir çiftlikte önceki gün kuş gribi salgınının tespit edildiği, kuş gribi virüsü bulaşmış hayvanların itlaf edilme işlemine başlandığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Çekya'da 3 yıl aradan sonra kuş gribi salgını tespit edildi.
Çekya'da 3 yıl aradan sonra kuş gribi salgını tespit edildi.

Çekya’nın Pardubice kentine bağlı Slepotice kasabasında, kuş gribi (H5N8) nedeniyle yaklaşık 7 bin hindi ve 130 bin tavuğun itlafına başlandı.

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  • Çekya Radyosu’nun haberinde, virüs bulaşan yaklaşık 7 bin hindi ve 130 bin tavuğun, 21 Şubat Cuma gününe kadar tamamen itlaf edileceği ifade edilirken söz konusu çiftliğin karantinaya alındığı belirtildi.

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Ülkede 3 yıl sonra yeniden kuş gribi vakasının tespit edilmesinin kaygılara yol açtığı vurgulanan haberde, uzmanların, kuş gribinin tespit edildiği bölgedeki diğer çiftliklerde, kanatlı hayvanlara yönelik de testler yaptığı kaydedildi.

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