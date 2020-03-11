Kuveyt 17 gün resmi tatil ilan etti: Kafelerde ve AVM’lerde oturmak yasak Kuveyt Bakanlar Kurulu, koronavirüs ile mücadele çerçevesinde aldığı önemli kararları açıkladı. Açıklanan maddeler arasında; Kafe, restoran ve AVM'lerde oturmanın yasak olması, tüm kurum ve kuruluşlarda 17 gün resmi tatil ilan edilmesi, uçuş yasakları gibi maddeler yer alıyor.

Haber Merkezi 11 Mart 2020, 23:37 Son Güncelleme: 12 Mart 2020, 00:34 Yeni Şafak