Dünya Kuveyt 17 gün resmi tatil ilan etti Kafelerde ve AVMlerde oturmak yasak
ORTADOĞU

Kuveyt 17 gün resmi tatil ilan etti: Kafelerde ve AVM’lerde oturmak yasak

Kuveyt Bakanlar Kurulu, koronavirüs ile mücadele çerçevesinde aldığı önemli kararları açıkladı. Açıklanan maddeler arasında; Kafe, restoran ve AVM'lerde oturmanın yasak olması, tüm kurum ve kuruluşlarda 17 gün resmi tatil ilan edilmesi, uçuş yasakları gibi maddeler yer alıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kuveyt, koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı önemli kararları açıkladı.
Kuveyt, koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı önemli kararları açıkladı.

Dünya genelinde hayatın akışını etkileyen koronavirüs sonrası Kuveyt Bakanlar Kurulu da yeni kararlar aldı.

Bakanlar Kurulu alınan kararların maddeler halinde anlatıldığı bir yazılı açıklama yayınladı.

17 gün resmi tatil

Yayınlanan maddeler kapsamında kafe, restoran ve AVM'lerde oturmanın yasak olmasıyla birlikte, tüm kurum ve kuruluşlarda 17 gün resmi tatil ilan edildi.

Yazılı açıklamayı, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından paylaştı.

Maddelerin tamamı şu şekilde:

  • -Kuveyt'ten veya Kuveyt'e yapılacak havayolu seferleri 13.03.2020 Cuma günü gece yarısından itibaren ikinci bir emre kadar durdurulmuş olup, Kuveyt'e gelecek Kuveytliler ve birinci derece akrabaları bunun dışında tutulacaktır.
  • -Kafe, restoran ve alışveriş merkezleri gibi toplu bulunulan yerlerde oturulmayacaktır.
  • -Spor merkezleri ile özel sağlık enstitüleri kapatılacaktır.
  • -12.03.2020 Perşembe gününden geçerli olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarda resmi tatil ilan edilmiş olup, 29.03.2020 Pazar günü yeniden mesaiye başlanacaktır.
  • -İslami İşler ve Evkaf Bakanlığı toplu yerlerden kaçınmaları için vatandaşlara gerekli uyarı ve bilgilendirmeyi yapacaktır.

3 kişi iyileşti, 72 vaka var

  • Öte yandan Kuveyt Sağlık Bakanı Basil es-Sabah, virüs tespit edilen 3 kişinin iyileştiğini açıkladı. Güncellenmiş koronavirüs vaka sayısı ise 72 olarak belirtildi.

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