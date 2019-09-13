Dünya Kuveyt Emiri taburcu olmasının ardından ilk kez görüntülendi
ORTADOĞU

Kuveyt Emiri taburcu olmasının ardından ilk kez görüntülendi

ABD’de sağlık kontrolünden geçtiği hastaneden taburcu edilen Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah’ın taburcu olduktan sonraki ilk görüntüleri yayınlandı.

Haber Merkezi IHA
Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah
Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah

Yaşadığı sağlık sorunları sebebi ile ABD’de hastaneye kaldıran 90 yaşındaki Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah’ın taburcu olduktan sonraki ilk görüntüleri paylaşıldı.

Emirlik Divanı İşleri Bakanı Şeyh Ali Cerrah, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın tedavi gördüğü hastaneden ayrıldığını açıklamıştı.

  • Kuveyt Emiri Sabah, ay başında ABD’ye gitmişti. Emir Sabah’ın 12 Eylül’de Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump’la yapması planlanan görüşme sağlık sorunları sebebiyle ertelenmişti.
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