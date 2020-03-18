Dünya Kuveytten İrana koronavirüs yardımı 10 milyon dolar gönderecek
ORTADOĞU KORONAVİRÜS

Kuveyt'ten İran'a koronavirüs yardımı: 10 milyon dolar gönderecek

Kuveyt'ten İran'a koronavirüs yardımı: 10 milyon dolar gönderecek

İran'da şu ana kadar 853 kişinin ölümüne yol açan koronavirüs salgınıyla mücadele için Sağlık Bakanlığının ihtiyaç listesini "ACİL" başlığıyla geçen hafta Twitter'dan paylaşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, tüm dünya ülkelerini İran'a yardıma çağırmıştı. Kuveyt, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek için İran'a 10 milyon dolar yardımda bulunacağını açıkladı.

Haber Merkezi AA
İran'da koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.
İran'da koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Kuveytli mevkidaşı Ahmed Nasser Al Sabah telefonda görüştü.

  • Kuveyt Dışişleri Bakanı Al Sabah, görüşmede, koronavirüsle mücadelede İran hükümeti ve halkının yanında olduklarını belirterek, İran'a bu konuda destek amacıyla 10 milyon dolar yardım göndereceklerini açıkladı.

Koronavirüsle mücadelenin bölgesel ve küresel iş birliğini gerektirdiğini vurgulayan Zarif ise Kuveyt'e ABD’nin İran’a yönelik tek taraflı yaptırımlarına uymaması ve yaptırımların kaldırılması yönünde açıklamalar yapan ülkelere katılması çağrısında bulundu.

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İran'da şu ana kadar 853 kişinin ölümüne yol açan salgınla mücadele için Sağlık Bakanlığının ihtiyaç listesini "ACİL" başlığıyla geçen hafta Twitter'dan paylaşan Zarif, tüm dünya ülkelerini İran'a yardıma çağırmıştı.

Zarif, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere, uluslararası kuruluşların liderlerine ve diğer ülkelerin dışişleri bakanlarına hitaben yazdığı mektupta ise koronavirüsle mücadele için ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının kaldırılmasını istemişti.

  • Çin ve Rusya Dışişleri Bakanlıkları tarafından ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, koronavirüsle mücadele eden İran'a tıbbi malzeme teminini engelleyen ABD'nin tek taraflı yaptırımları "insanlık dışı" olarak nitelenmiş ve yaptırımların kaldırılması çağrıda bulunulmuştu.

Washington'un doğrudan İran'ın sağlık sektörüne bir yaptırımı söz konusu olmamasına rağmen tek taraflı bankacılık yaptırımları ve ABD'nin yaptırım listesine alınmaktan çekinen yabancı şirketlerin Tahran'la ticaret yapmaktan kaçınması, İran'ın sağlık malzemeleri ve ilaç ithalatını zorlaştırıyor.

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