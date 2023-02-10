Kuveyt'ten Türkiye'deki deprem bölgeleri için 15 milyon dolarlık destek

Türkiye 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Depremler binlerce kişiyi sevdiklerinden koparırken, yüz binlerce kişi de evsiz bıraktı. İki büyük depremde 17 bin 674 kişi hayatını kaybetti, 72 bin 879 kişi ise yaralandı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...