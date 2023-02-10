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Dünya

Kuveyt'ten Türkiye'deki deprem bölgeleri için 15 milyon dolarlık destek

Kuveyt, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeler için 15 milyon dolarlık destekte bulunacağını açıkladı.

01:10 . 10/02/2023 Cuma
AA
Kuveyt bayrağı.

Kuveyt bayrağı.

Ülkenin resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve Veliaht Prens Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, yıkıcı depremlerden etkilenen Türkiye ile Suriye'ye 30 milyon dolarlık yardım talimatı verdi.


  • Söz konusu meblağdan 15 milyon doların Türkiye'de depremden etkilenen bölgelere, 15 milyon doların da Suriye'deki bölgelere gönderileceği aktarıldı.

Kuveyt Veliaht Prensi Sabah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Türkiye ile dayanışmalarını iletmişti.


Sabah, ülkesinin deprem etkileriyle mücadele için anında bir hava yardım koridoru oluşturduğunu ve Bakanlar Kurulu'nun da ülkede depremzedeler için acil yardım kampanyası başlatma kararı aldığını belirtmişti.


Kuveyt'in gönderdiği 46 kişilik arama kurtarma ekibi de Hatay'daki çalışmalarda yer alıyor.



#Kuveyt
#Türkiye
#Deprem
#Yardım
32 dakika önce
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Kuveyt'ten Türkiye'deki deprem bölgeleri için 15 milyon dolarlık destek
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