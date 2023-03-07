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Dünya

Kuzey Akım Boru hatlarına saldırıyı Ukrayna yanlısı bir grup düzenledi iddiası

ABD merkezli New York Times gazetesi, ABD'li yetkililer tarafından incelenen yeni istihbarata dayandırdığı haberinde, geçtiğimiz sene Rus gazını Avrupa’ya taşıyan Kuzey Akım Boru hatlarına yönelik sabotajların muhtemelen Ukrayna yanlısı bir grup tarafından düzenlendiğinin öne sürüldüğünü ifade etti.

21:00 . 7/03/2023 Salı
IHA
Kuzey Akım Boru hattındaki sızıntı.

Kuzey Akım Boru hattındaki sızıntı.

Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım Boru hatlarına yönelik sabotajlar ile ilgili ortaya yeni iddia atıldı. ABD merkezli New York Times gazetesi, ABD'li yetkililer tarafından incelenen yeni istihbaratta geçtiğimiz sene Rus gazını Avrupa’ya taşıyan Kuzey Akım Boru hatlarına yönelik sabotajların muhtemelen Ukrayna yanlısı bir grup tarafından düzenlendiğinin öne sürüldüğünü ifade etti. Haberde, ABD’li yetkililerin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy veya üst düzey yardımcılarının sabotaja karıştığına veya faillerin herhangi bir Ukrayna hükümet yetkilisinin talimatıyla hareket ettiğine dair hiçbir kanıt olmadığını belirttiği ifade edildi.


  • ABD'li yetkililerin failler ve bağlantılar hakkında bilmedikleri çok şey olduğunu ifade ettikleri aktarılan haberde, yeni toplanan istihbaratın grubun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e muhalif olduklarını gösterdiği ancak grubun üyelerini ve operasyonu kimin yönettiğinin veya finansman sağladığının bilinmediği aktarıldı.

ABD yetkililerin istihbaratın niteliğini, nasıl elde edildiğini veya içerdiği kanıtların gücüne ilişkin herhangi bir ayrıntıyı açıklamayı reddettiği ifade edilen haberde, yetkililerin operasyonun Ukrayna hükümeti veya onun güvenlik servisleriyle bağlantılı bir vekil güç tarafından kayıt dışı yürütülmüş olabileceği ihtimalini açık bıraktığı fakat konuda kesin sonuçların olmadığını söyledikleri aktarıldı.

ABD'li yetkililerin saldırıda Rus hükümetinin parmağı olduğuna dair herhangi bir kanıt bulamadıklarını söyledikleri aktarılan haberde, yetkililerin sabotajcıların büyük ihtimalle Ukrayna veya Rusya uyruklu ya da ikisinin bir kombinasyonu olduğuna inandıkları ve olaya hiçbir ABD veya İngiltere vatandaşının karışmadığını belirttikleri ifade edildi.

ABD'li yetkililerin patlayıcıların büyük ihtimalle askeri veya istihbarat servisleri için çalışıyormuş gibi görünmeyen deneyimli dalgıçların yardımıyla yerleştirildiğini söyledikleri aktarılan haberde, yetkililerin faillerin geçmişte hükümet tarafından eğitim almış olmalarının mümkün olduğunu ifade ettikleri belirtildi.


Kuzey Akım Botu hatlarına saldırı


Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 26 Eylül'de patlamalar sonucu 4 noktada gaz sızıntısı meydana gelmişti. Almanya, Danimarka ve İsveç olayla ilgili ayrı soruşturmalar başlatmıştı. İsveç olayın sabotaj olduğuna açıklamıştı. Sabotajı kimin ve kimlerin düzenlediği hala bilinmiyor.





#Kuzey Akım
#Sabotaj
#New York Times
#Ukrayna
36 dakika önce
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Kuzey Akım Boru hatlarına saldırıyı Ukrayna yanlısı bir grup düzenledi iddiası
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