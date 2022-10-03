Dünya Kuzey Akımda korozyon tehlikesi yeni sızıntılara yol açabilir
AVRUPA

Kuzey Akım'da 'korozyon' tehlikesi yeni sızıntılara yol açabilir

Küresel Güvenlik Analiz Enstitüsü Eş Direktörü Gal Luf, Kuzey Akım doğal gaz boru hattındaki sızıntılara ilişkin "Deniz suyu boruya nüfuz ederse içeriden korozyona neden olabilir, bu da ileride sorunlara ve sızıntılara yol açabilir." dedi.

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Haber Merkezi AA
Kuzey Akımda korozyon tehlikesi yeni sızıntılara yol açabilir
Foto/Arşiv

Luft, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarındaki sızıntıların enerji güvenliğine etkisini değerlendirdi.

Doğal gaz borusunun içindeki korozyonun boru segmentlerini birbirine bağlayan contaları ve konektörleri etkileyebileceğini belirten Luft, "Boru hattının kullanılamaz hale gelmesi veya onarım maliyetinin çok yüksek olması mümkün. Özellikle boruların neredeyse hiç gelir getirmediği durumlarda bu durum daha muhtemel." diye konuştu.

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"DENİZALTI SON DERECE SAVUNMASIZ"

  • Luft, söz konusu hatların nispeten sığ olduğu dikkate alındığında tamir edilebileceğini vurgulayarak, "Deniz suyu boruya nüfuz ederse içeriden korozyona neden olabilir, bu da ileride sorunlara ve yeni sızıntılara yol açabilir. Dalgıçlar hasarı tam olarak tespit edene kadar onarımın ne kadar süreceğini bilemeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Boru hatları ve internet kabloları gibi denizaltı altyapılarının "son derece savunmasız" olduğunu dile getiren Luft, insan kaynaklı saldırıları önlemenin çok zor olduğunu söyledi.

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Luft, teorik olarak bu boru hatlarına çeşitli sensörlerin yerleştirilebileceğini, ancak bunların maliyetli olduğunu, boruların inşa ve bakımını daha pahalı hale getirdiğini aktardı.

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KOROZYON NEDİR?

Korozyon, metallerin çevre ile yaptığı elektrokimyasal tepkimeler sonucunda metalik özelliklerini kaybetmeleri olayıdır. Bu, metal malzemelere zaman içerisinde en çok hasar veren olaylardan birisidir. Korozyon sebebiyle, yaptığımız köprüler ve binalar çökebilmekte, boru hatlarımız hasar görebilmektedir.

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