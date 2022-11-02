Dünya Kuzey Kore 10 füze denemesi yaptı Güney Koreden karşılık gecikmedi
ASYA

Kuzey Kore 10 füze denemesi yaptı: Güney Kore'den karşılık gecikmedi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin en az 10 füze denemesi yaptığını duyurdu. Güney Kore de Doğu Denizi'ne savaş uçaklarıyla yaptığı 3 füze atışıyla karşılık verdi.

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Haber Merkezi AA
Kuzey Kore 10 füze denemesi yaptı: Güney Koreden karşılık gecikmedi
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Kuzey Kore, günün erken saatlerinde 3'ü kısa menzilli balistik füze olmak üzere, en az 10 füze denemesi yaptı.

  • Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin "provokasyonlarına" F-15K ve KF-16 savaş uçaklarından yapılan füze atışlarıyla yanıt verildiği belirtildi.

Açıklamada, havadan karaya kısa menzilli balistik füze atışlarının iki ülke arasındaki fiili deniz sınırı olan Kuzey Sınır Hattı'nın (NLL) kuzeyindeki Doğu Denizi'ne yapıldığı kaydedildi.

FÜZELİ YANIT

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Ulusal Güvenlik yetkilileriyle bir araya geldiği zirvede, "provokasyonlarına" sert bir şekilde yanıt verme kararlılığını teyit ettiğine dikkat çekilirken "Bu, düşmanımızı net bir şekilde vurabilecek kapasiteye de sahip olduğumuzu gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Güney Kore duyurdu: Kuzey Kore en az 10 füze denemesi yaptı
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Güney Kore duyurdu: Kuzey Kore en az 10 füze denemesi yaptı

GÜNEY KORE SINIRINA DÜŞTÜ

Bu füzelerden biri Güney Kore deniz sahasına düşerken Güney Kore, Kore Yarımadasının bölünmesi sonrası ilk kez bir Kuzey Kore füzesinin deniz sahasına düştüğünü açıkladı.

Denemelerin, hafta boyu sürmesi beklenen ve F35 jetleri dahil yaklaşık 240 uçağın yer aldığı ABD ve Güney Kore'nin ortak hava tatbikatına denk gelmesi dikkati çekti.

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JAPONYA'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne fırlatılan füzelerin Japon münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü belirtti.

Ülkesinin Pekin Büyükelçiliği üzerinden Pyongyang yönetimine nota verildiğini kaydeden Hamada, bölgede seyreden deniz ve hava taşıtlarında hasar saptanmadığını söyledi.

Denemelerin, hafta boyu sürmesi beklenen ve F-35 jetleri dahil yaklaşık 240 uçağın yer aldığı ABD ve Güney Kore'nin ortak hava tatbikatına denk gelmesi dikkati çekti.

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