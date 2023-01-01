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Kuzey Kore benzetmesi İran'ı kızdırdı: Güney Kore Başkanı Yoon'u protesto ettiler
İran, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk YeoI'un, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretinde, "BAE'nin düşmanı ve en büyük tehdidinin İran olduğuna" dair ifadelerine tepki olarak bu ülkenin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk YeoI, İran ile BAE ilişkilerini Güney ve Kuzey Kore arasındaki duruma benzetmişti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
18:41 . 18/01/2023 Wednesday
AA
İran Dışişleri Bakanlığı.

İran Dışişleri Bakanlığı.

İran, Güney Kore'nin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlığa çağrılan Güney Koreli Büyükelçi Yun Kang Hyeon'a İran'ın protestosu iletildi.

İran'ın Basra Körfezi bölgesindeki çoğu ülkeyle "dostça" ilişkilere sahip olduğu ifade edilen açıklamada, Güney Kore lideri Yoon'un sözlerinin "bu ilişkilere müdahale ve bölgedeki barış ve istikrarı baltalamak" şeklinde değerlendirildiği aktarıldı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan.

Güney Kore Devlet Başkanı'nın İran aleyhindeki ifadelerine ilişkin Seul yönetiminden acil açıklama talep edildiği ve bu yaklaşımın bir an önce düzeltilmesi gerektiği kaydedildi.

Büyükelçi Yun ise "ülkesinin devlet başkanının söz konusu açıklamasında İran'ın BAE ile ilişkilerini kastetmediğini" savundu.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk YeoI, BAE ziyareti sırasında bu ülkede 2011'den itibaren görev yapan Güney Koreli askerlerle bir araya gelmişti.

Buradaki konuşmasında Yoon, İran ile BAE arasındaki ilişkileri Güney ve Kuzey Kore arasındaki duruma benzeterek, "BAE'nin düşmanı ve en büyük tehdidi İran, bizim düşmanımız ise Kuzey Kore. BAE ile çok benzer bir durumdayız." demişti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı dünkü açıklamasında Tahran'ın tepkisini çeken ifadelerin "BAE'de görev yapan Güney Koreli askerlere moral vermek için yapıldığını" aktarmıştı.

İran ile Güney Kore arasında uzun süredir dostça ve işbirliğine dayalı bir ilişki olduğu ve Seul'un bu ilişkilerin geliştirilmesi konusunda kararlı olduğu kaydedilen açıklamada, "Söz konusu ifadelerin İran veya diğer ülkelerin ilişkileriyle hiçbir ilgisi yoktu ve bu sözlerin aşırı yorumlanmamasını umuyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.



#İran
#BAE
#Güney Kore
#protesto
1 hour ago
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Kuzey Kore benzetmesi İran'ı kızdırdı: Güney Kore Başkanı Yoon'u protesto ettiler
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