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Dünya Kuzey Kore lideri Kimin öldüğü iddia edilmişti Turistik bir bölgenin inşaatında çalışanlara teşekkür etti
ASYA

Kuzey Kore lideri Kim'in öldüğü iddia edilmişti: Turistik bir bölgenin inşaatında çalışanlara teşekkür etti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ülkenin doğu kıyısında yeni bir turistik bölgenin inşaatında çalışan işçilere teşekkür ettiği belirtildi. Öte yandan Kuzey Kore lideri Kim hakkında son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler ortaya atılmıştı.

Haber Merkezi AA
Kim Jong Un
Kim Jong Un

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın Kuzey Kore gazetesi Rodong Sinmun'a dayandırdığı habere göre, Kim, doğu kıyısında yer alan Wonsan-Kalma turistik bölgesinin inşaatında çalışanlara duyduğu minneti dile getirdi.

Güney Kore Birleşme Bakanı Kim Yeon-chul, başkent Seul'da düzenlenen bir forumda yaptığı açıklamada, aldıkları istihbarata göre Kuzey Kore'yle ilgili herhangi "olağandışı bir durum" olmadığını ifade etti.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in üst düzey dış politika danışmanı Moon Chung-in, CNN'e yaptığı açıklamada, "Hükümetimizin pozisyonu sabit. Kim Jong-un, hayatta ve iyi. 13 Nisan'dan bu yana Wonsan bölgesinde kalıyor. Şimdiye kadar herhangi bir şüpheli hareket tespit edilmedi." ifadesini kullanmıştı.

Kuzey Kore lideri öldü mü?
OYNAT 00:00
Kuzey Kore lideri öldü mü?
Kalp ameliyatı geçirdikten sonra uzun süredir kamuoyunun karşısına çıkmayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öldüğü iddia ediliyor. Çin, son günlerde sağlığı tartışma konusu olan Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un için doktorların da olduğu bir ekibi Kuzey Kore'ye gönderdi. ABD basını, Kim'in sağlık durumunun ciddi olduğunu yazdı. Güney Kore istihbaratı ise bu iddianın doğru olmadığını açıkladı.


Kim hakkındaki söylentiler

  • Kuzey Kore lideri Kim hakkında son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler ortaya atılmıştı.
  • Kim'in durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürülmüş, Kuzey Kore liderinin 12 Nisan'da kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu yönünde haberler çıkmıştı.
  • Hong Kong Uydu Televizyonu, Kim'in öldüğünü duyurmuş, bu haber ise herhangi bir yetkili tarafından doğrulanmamıştı.
  • Kim'in, 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması, sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.

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