Kuzey Kore lideri Kim'in öldüğü iddia edilmişti: Turistik bir bölgenin inşaatında çalışanlara teşekkür etti

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın Kuzey Kore gazetesi Rodong Sinmun'a dayandırdığı habere göre, Kim, doğu kıyısında yer alan Wonsan-Kalma turistik bölgesinin inşaatında çalışanlara duyduğu minneti dile getirdi.
Güney Kore Birleşme Bakanı Kim Yeon-chul, başkent Seul'da düzenlenen bir forumda yaptığı açıklamada, aldıkları istihbarata göre Kuzey Kore'yle ilgili herhangi "olağandışı bir durum" olmadığını ifade etti.
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in üst düzey dış politika danışmanı Moon Chung-in, CNN'e yaptığı açıklamada, "Hükümetimizin pozisyonu sabit. Kim Jong-un, hayatta ve iyi. 13 Nisan'dan bu yana Wonsan bölgesinde kalıyor. Şimdiye kadar herhangi bir şüpheli hareket tespit edilmedi." ifadesini kullanmıştı.
Kim hakkındaki söylentiler
- Kuzey Kore lideri Kim hakkında son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler ortaya atılmıştı.
- Kim'in durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürülmüş, Kuzey Kore liderinin 12 Nisan'da kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu yönünde haberler çıkmıştı.
- Hong Kong Uydu Televizyonu, Kim'in öldüğünü duyurmuş, bu haber ise herhangi bir yetkili tarafından doğrulanmamıştı.
- Kim'in, 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması, sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.