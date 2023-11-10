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Dünya

Kuzey Kore Nepal'deki büyükelçiliğini de kapattı

Kuzey Kore'nin, bazı Afrika ülkeleri ve İspanya'nın ardından Nepal'in başkenti Katmandu'daki büyükelçiliğini de kapattığı açıkladı.

12:24 - 10/11/2023 vendredi
AA
Kuzey Kore

Kuzey Kore

Yonhap'ın haberinde, Pyongyang yönetiminin, Nepal'deki büyükelçiliğini kapatma kararı aldığı, Yeni Delhi'deki Kuzey Kore Büyükelçiliğinin diplomatik faaliyetleri devralacağı belirtildi.

Nepal basınında yer alan haberlere göre, Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal Prachanda'nın ofisinden yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin bu kararı "değişen önceliği" ve "derinleşen mali krizi" doğrultusunda aldığı ifade edildi.

Başbakanlık Ofisi, sosyal medyadan yaptığı ayrı bir paylaşımda, Kuzey Kore'nin Nepal Büyükelçisi Jo Yong-man'ın 6 Kasım'da Başbakan'a "veda ziyareti" gerçekleştirdiğini bildirdi.

Nepal ile 1974'te diplomatik bağlar kuran Kuzey Kore, aynı yıl Katmandu'da büyükelçilik açmıştı.

Kuzey Kore, yakın zaman önce Angola, Uganda ve İspanya'daki büyükelçiliklerini de kapatarak büyükelçilerini geri çekmişti.

#Kuzey Kore
#Nepal
#İspanya
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