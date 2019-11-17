Dünya Kuzey Kore provokatif demişti ABD ve Güney Koreden tatbikat kararı
ASYA

Kuzey Kore 'provokatif' demişti: ABD ve Güney Kore'den tatbikat kararı

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Güney Kore ile ortak yapılması planlanan askeri tatbikatı, Kuzey Kore'ye yönelik "iyi niyetlerinden" dolayı, ertelediklerini duyurdu. Esper'in sözlerine yazılı bir cevap veren Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Pyongyang'a yönelik "düşmansı tavırlarından" vazgeçmediği sürece görüşmeler devam etse de nükleer silah konusunda pazarlığa açık olmadıklarını kaydetti.

Haber Merkezi AA
ABD askeri tatbikatından bir görüntü. (Arşiv)
ABD askeri tatbikatından bir görüntü. (Arşiv)

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlen Asya Savunma Bakanları Konferansı'na katılan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, sonrasında düzenlediği basın toplantısında bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tatbikata iyi niyet ertelemesi

Esper, bölgedeki gerginliğin düşürülmesi ve komşu ülkeler arasında barışın sağlanmasına vurgu yaparak, bu kapsamda Güney Kore ile yapılması planlanan kapsamlı askeri harekatın ertelendiğini açıkladı.

Reuters
ABD Savunma Bakanı Mark Esper

Ertelemenin Kuzey Kore'ye verilmiş bir taviz olarak görülmemesi gerektiğini kaydeden Esper, "Bu adım ABD ve Güney Kore'nin, nükleer silahlardan arınması ve diplomatik yola ağırlık vermesi konusunda Kuzey Kore'ye gösterdiği bir iyi niyettir" ifadesini kullandı.

Kuzey Kore'den açıklama

Öte yandan, Esper'in sözlerine yazılı bir cevap veren Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Pyongyang'a yönelik "düşmansı tavırlarından" vazgeçmediği sürece görüşmeler devam etse de nükleer silah konusunda pazarlığa açık olmadıklarını kaydetti.

Açıklamada ayrıca, Washington'un geçen hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'na (BMGK) sunulan Kuzey Kore'deki insan hakları ihlallerinin kınandığı bir tasarıya destek vermesi eleştirilirken, tasarının Kuzey Kore'yi "yalnızlaştırma girişimi" olduğu savunuldu.

Ertelendiği açıklanan askeri tatbikata da değinilen açıklamada, "ABD ve Güney Kore ortaklığında yapılan bu provakatif askeri tatbikatlar, işgale hazırlıktır." ifadesine yer verildi.

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