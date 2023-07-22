Kuzey Kore Sarı Deniz’e çok sayıda füze fırlattı

Kuzey Kore, füze denemeleri yapmaya devam ediyor. Bugün yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin Sarı Deniz istikametine doğru birden fazla seyir füzesi fırlattığı bildirildi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, füzelerin yerel saatle 04.00 sıralarında fırlatıldığı belirtilirken, Güney Kore ordusunun ABD kuvvetleri ile işbirliği içinde detaylı analiz çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Kuzey Kore son olarak geçtiğimiz Çarşamba günü Japon Denizi’ne doğru 2 kısa menzilli balistik füze fırlatmıştı. Pyongyang’ın son füze denemeleri, ABD’nin 42 yıl sonra Güney Kore’ye stratejik nükleer denizaltı göndermesine tepki olarak yorumlanmıştı.

ABD’nin "The USS Centucky" adlı stratejik nükleer denizaltısının geçtiğimiz Salı günü Güney Kore’nin Busan şehrine liman ziyareti yapması, Kuzey Kore’nin sert tepkisini çekmişti. Kuzey Kore Savunma Bakanı Kang Sun-nam yaptığı yazılı açıklamada, ABD’ye ait nükleer denizaltı ve diğer stratejik varlıkların Güney Kore’ye konuşlandırılmasının “Kuzey Kore yasalarında belirtilen nükleer silah kullanımı koşullarını karşılayabileceği” uyarısında bulunmuştu. Güney Kore hükümeti ise, olası bir nükleer saldırının “Kuzey Kore rejiminin sonu olacağı” açıklamasıyla Pyongyang’a rest çekmişti. Gelişmelerin ardından, “The USS Centucky” denizaltısı dün öğlen saatlerinde Güney Kore’den ayrılmıştı.