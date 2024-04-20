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Dünya

Kuzey Kore "süper büyük savaş başlıklı" seyir füzesi ile uçaksavar füzesini test etti

Kuzey Kore, "süper büyük savaş başlıklı" seyir füzesi ile yeni tip uçaksavar füze denemesi yaptığını bildirdi. "Pyoltsi-1-2" isimli yeni tip uçaksavar füzesinin test edildiği aktarılan açıklamada, bu denemelerin ilgili kurumlarının normal çalışması olduğu ifade edildi.

11:32 - 20/04/2024 Cumartesi
AA
Kuzey Kore'den yeni füze denemesi
Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

Kuzey Kore, "süper büyük savaş başlıklı" seyir füzesi ile yeni tip uçaksavar füze denemesi yaptığını bildirdi. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Füze Genel İdaresi, dün Sarı Deniz'de yapılan denemeler hakkında açıklamada bulundu.


Açıklamada, "süper büyük savaş başlığı"nın kullanıldığı "Hwasal-1Ra-3" seyir füzesinin test edildiği belirtildi. Ayrıca "Pyoltsi-1-2" isimli yeni tip uçaksavar füzesinin test edildiği aktarılan açıklamada, bu denemelerin ilgili kurumlarının normal çalışması olduğu ifade edildi.


Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığınca yapılan açıklamada, Sarı Deniz'e doğru ateşlenen birkaç seyir füzesi ve uçaksavar füzesi tespit edildiğini duyurdu.




#deneme
#füze
#Kuzey Kore
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