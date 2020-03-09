Dünya Kuzey Korede koronavirüs karantinası kaldırılan yabancı diplomatlar ülkeden ayrılıyor
ASYA

Kuzey Kore'de koronavirüs karantinası kaldırılan yabancı diplomatlar ülkeden ayrılıyor

Kuzey Kore'de, yeni tip koronavirüse karşı uygulanan tedbirler kapsamında bir aylık karantina kararı alınan diplomat ve diğer yabancılar sürenin dolmasının ardından ülkeden ayrılmaya başladı.

Haber Merkezi AA
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakaları 110 bini aştı.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakaları 110 bini aştı.

Yeni tip koronavirüs vakasının bulunmadığı ülkede, başkent Pyongyang'da görevli yabancı diplomatlara ve yabancılara yönelik uygulanmasına karar verilen bir aylık karantina 2 Mart'ta kaldırılarak gerekli durumda ülkeden ayrılmalarına izin verildi.

  • Rusya'daki Vladivostok Uluslararası Havalimanı'nın internet sitesinde, Kuzey Kore havayolu şirketi Air Koryo'nun, 271 sefer sayılı uçağının yerel saatle 10.49'ta havalimanına ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

İngiltere'nin Pyongyang Büyükelçisi Colin Crooks, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Kuzey Kore'de geçici olarak kapatılacak Almanya Büyükelçiliği ile Fransa ofisinden meslektaşlarıma veda etmek üzücü" ifadesini kullandı.

Ülkede resmi radyo kanalından hafta sonu yapılan açıklamada da Kangwon bölgesinde 1020, Jagang bölgesinde 2 bin 630 kişinin karantinadan çıkarıldığı ifade edilmişti.

Koronavirüs dünyaya yayılmaya devam ediyor
OYNAT 00:00
Koronavirüs dünyaya yayılmaya devam ediyor
Çin'de ortaya çıkan koronavirüs dünyaya yayılmaya devam ediyor.

Ne olmuştu?

Kore Merkezi Haber Ajansı, cuma günü, Kovid-19 şüphesi ile karantinaya alınan 380 turistten 221'inin bir aylık karantina sürecinin sona erdiğini ve taburcu edildiğini bildirmişti. Haberde, 159 kişinin karantina sürecinin devam ettiği belirtilmişti.

Ülkede, Kovid-19 önlemleri kapsamında en az 7 bin kişinin karantinaya alındığı duyurulmuştu.

İnternetten yayın yapan Daily NK gazetesi, 2 Mart'ta, ocak ayından bu yana Kuzey Kore genelinde 20'den fazla kişinin şüpheli şekilde öldüğünü yazmıştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakaları 110 bin 90'a ulaşırken, Kovid-19 nedeniyle 3 bin 831 kişi hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüsten 43 kişi daha hayatını kaybetti
DÜNYA
İran'da koronavirüsten 43 kişi daha hayatını kaybetti

Katar'da koronavirüs nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar okullar tatil edildi
DÜNYA
Katar'da koronavirüs nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar okullar tatil edildi

Hindistan’da İtalya tatilinden dönen 3 yaşındaki çocuk koronavirüse yakalandı
DÜNYA
Hindistan’da İtalya tatilinden dönen 3 yaşındaki çocuk koronavirüse yakalandı
Tansiyon yükseldi

Tansiyon yükseldi

​CHP'li Özkoç'un sözleri İBB Meclisi'ni de karıştırdı.
Tokalaşmadı!

Tokalaşmadı!

​Erdoğan'dan koronavirüs önlemi.
Koronavirüs mü daha öldürücü influenza mı

Koronavirüs mü
daha öldürücü
influenza mı

Sadece ABD'de 3 ayda 8 bin 200 kişi öldü.
Eğitim sistemini değiştirdi!

Eğitim sistemini değiştirdi!

Okullar kapatılsa da öğrenim devam ediyor.
Burası bizim toprağımız!

Burası bizim toprağımız!

Türk polisi BM güçlerine müdahale etti.
İki korkum var!

İki korkum var!

Soylu, depremde kilitlenen telefon hatlarını hatırlattı.

Maç tekrar edilsin!

Maç tekrar edilsin!

Trabzonspor'dan TFF'ye kural hatası başvurusu.
Yüreklerin ağza geldiği o an

Yüreklerin ağza geldiği o an

​Küçük çocuklar arabaların hızla geçtiği yolda direğe çıktı.
3 ülkeyi vuracak!

3 ülkeyi vuracak!

İlk gününde milyarlarca dolar kayba yol açtı.
110 bini aştı

110 bini aştı

İşte ülke ülke koronavirüste son durum...
'Virüs' uydudan <br>görüntülendi!

'Virüs' uydudan
görüntülendi!

Mekke'den Pekin'e, Tokyo'dan Milano'ya en kalabalık kentlerin son hali.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Küçük çocuğa tokat atması yürekleri sızlatmıştı.
Ülke iflasını duyurdu

Ülke iflasını duyurdu

​Başbakan halka seslendi: Dünyanın en borçlu ülkesi olma yolunda ilerliyoruz.
Bir aile daha!

Bir aile daha!

6 yıl aradan evladına sarıldı...
1 varil petrole<br>1 kasa domates!

1 varil petrole
1 kasa domates!

​Petroldeki rekor düşüş Rus ekonomisini vurdu.
'Lütfen yayalım!'

'Lütfen yayalım!'

​Bakan Koca '14 gün' kuralını hatırlatıp maddeleri sıraladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.