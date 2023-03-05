Kuzey Kore’den ABD ve Güney Kore’ye gözdağı

Güney Kore ile ABD’nin bu ayın ortasında Kore Yarımadası’nda gerçekleştireceği ortak askeri tatbikata günler kala, Kuzey Kore’den Seul-Washington ittifakına yönelik tehdit gibi bir uyarı geldi. Kuzey Kore’nin Uluslararası Örgütlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Son Gyong yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve Güney Kore’nin ülkesine karşı tehdit edici söylemlerde bulunarak ve askeri gösteriler yaparak Kore Yarımadası’ndaki durumu son derece tehlikeli bir hale getirdiğini savundu. Seul-Washington ittifakının geçtiğimiz cuma Kore’nin Batı Denizi semalarında bu yılın dördüncü ortak hava tatbikatını gerçekleştirdiğini hatırlatan Kim, "Şu anda bile ABD, Güney Kore ile Kuzey Kore’nin önemli stratejik üslerine ani bir saldırıyı hedefleyen özel harekat tatbikatları yürüttüğü gerçeğini gizlemiyor" ifadelerini kullandı.

BM’ye tepki

"Kore Yarımadası’nda ve bölgedeki durum, ABD ve Güney Kore’nin gerilimi tırmandırmak için yaptığı bu sorumsuz hareketler nedeniyle kimsenin istemediği bir duruma doğru ilerliyor" diyen Kim, açıklamasında Birleşmiş Milletler’i (BM) de eleştirdi. ABD ve Güney Kore’nin, Kuzey Kore’nin egemenliğini ihlal ettiğini vurgulayan Kim, "Üzücü olan şey, yeryüzündeki en ufak bir ihtilaf ve çatışma tehlikesine karşı derin endişelerini ifade eden BM’nin, ABD ve Güney Kore’nin egemenliğimize yönelik bariz ihlaller ve askeri gösterileri hakkında sürekli olarak sessiz kalmasıdır. Kore Yarımadası gibi askeri çatışmanın şiddetli olduğu bir bölgede, zamanı ne olursa olsun tehdit edici söylemlere ve askeri gösterilere başvurulması, bölgesel askeri ve siyasi durumu çok kritik ve kontrol edilemez bir aşamaya daha da yaklaşacaktır" açıklamasında bulundu.

Yumuşama için ilk şartı açıkladı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e yönelik, "Kore Yarımadası’nda, Kuzeydoğu Asya’da ve dünyanın geri kalanında barış ve güvenliğin sağlanmasını gerçekten istiyorsa, ABD ve Güney Kore’nin düşmanca ve çatışmayı kışkırtan barış karşıtı eylemlerine müsamaha göstermemeli" ifadelerini kullanan Kim, "BM ve uluslararası toplumun ABD ve Güney Kore’yi kışkırtıcı açıklamalarını ve ortak askeri tatbikatlarını derhal durdurmaya çağırmasının, uluslararası toplum tarafından şiddetle arzu edilen Kore Yarımadası ve bölgedeki sürdürülebilir yumuşamayı teşvik etmek için ilk adım olacağını" söyledi.

Gözler 13 Mart’ta