Kuzey Kore'den beş ay sonra bir ilk: Güney Kore'ye seyir füzeleri fırlattı

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 25 bin 295 Filistinli öldürüldü, 63 bin kişi yaralandı. Saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon kişi yerinden olurken, İsrail bölgeye yardımların girişine de engel çıkarıyor. Hem saldırılar hem de İsrail'in yardım girişlerine çıkardığı zorluk nedeniyle Gazze halkı açlıkla mücadele ediyor. Bu nedenle Filistin İnsiyatifi'nin başlattığı #GazaStarving etiket çalışması dünya gündemine oturdu. Birkaç saat içinde iki milyona yakın tweet atıldı, birçok ünlü isimden de destek geldi. BM Genel Sekreteri Guterres, "Gazze'de yarım milyondan fazla insan çok ciddi boyutta açlıkla karşı karşıya. Gazze halkı tarihte benzeri görülmemiş boyut ve hızda yıkıma maruz kalıyor. Hiçbir şey Gazze halkının toplu cezalandırılmasını meşrulaştıramaz" dedi.