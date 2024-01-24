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Dünya

Kuzey Kore'den beş ay sonra bir ilk: Güney Kore'ye seyir füzeleri fırlattı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz yönüne seyir füzeleri fırlattığını ve füzelerin, Kuzey Kore'nin Eylül 2023 sonrası denediği ilk seyir füzeleri olduğu belirtildi.

08:33 - 24/01/2024 Çarşamba
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 07.00 sularında fırlatılan füzelerin, Kuzey Kore'nin Eylül 2023 sonrası denediği ilk seyir füzeleri olduğu belirtildi.


Güney Kore ordusunun teyakkuz gücünün artırıldığı kaydedilen açıklamada "Kuzey Kore'nin provokasyonlarını izlemek üzere ABD ile işbirliği içinde çalışıldığı" ifade edildi.

Açıklamada "Hwasal-1 ya da Hwasal-2 tip ve karadan fırlatıldığı tahmin edilen ve sayısı açıklanmayan füzelerin kısa menzilli olmadığı" bildirildi.


Kuzey Kore haber ajansının (KCNA) 19 Ocak'taki haberine göre, Kuzey Kore ocak ayında, geliştirilme aşamasındaki "Haeil-5-23" su altı nükleer silah sistemini test etmişti.



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Gazze için başlatılan etiket dünya gündeminde: Tüm Gazze halkı tarihte benzeri görülmemiş boyut ve hızda yıkıma maruz kalıyor

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 25 bin 295 Filistinli öldürüldü, 63 bin kişi yaralandı. Saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon kişi yerinden olurken, İsrail bölgeye yardımların girişine de engel çıkarıyor. Hem saldırılar hem de İsrail'in yardım girişlerine çıkardığı zorluk nedeniyle Gazze halkı açlıkla mücadele ediyor. Bu nedenle Filistin İnsiyatifi'nin başlattığı #GazaStarving etiket çalışması dünya gündemine oturdu. Birkaç saat içinde iki milyona yakın tweet atıldı, birçok ünlü isimden de destek geldi. BM Genel Sekreteri Guterres, "Gazze'de yarım milyondan fazla insan çok ciddi boyutta açlıkla karşı karşıya. Gazze halkı tarihte benzeri görülmemiş boyut ve hızda yıkıma maruz kalıyor. Hiçbir şey Gazze halkının toplu cezalandırılmasını meşrulaştıramaz" dedi.


#Güney KORE
#Kuzey Kore
#Seyir füzesi
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