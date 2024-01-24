Kuzey Kore'den beş ay sonra bir ilk: Güney Kore'ye seyir füzeleri fırlattı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 07.00 sularında fırlatılan füzelerin, Kuzey Kore'nin Eylül 2023 sonrası denediği ilk seyir füzeleri olduğu belirtildi.
Açıklamada "Hwasal-1 ya da Hwasal-2 tip ve karadan fırlatıldığı tahmin edilen ve sayısı açıklanmayan füzelerin kısa menzilli olmadığı" bildirildi.
Kuzey Kore haber ajansının (KCNA) 19 Ocak'taki haberine göre, Kuzey Kore ocak ayında, geliştirilme aşamasındaki "Haeil-5-23" su altı nükleer silah sistemini test etmişti.