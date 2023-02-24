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Dünya

Kuzey Kore'den gerilimi tırmandıracak adım: Dört stratejik seyir füzesi fırlattı

Kuzey Kore uluslararası yaptırımlara rağmen bir kez daha gerçekleştirilen bir askeri tatbikat çerçevesinde 4 stratejik seyir füzesinin başarılı bir şekilde test edildiğini duyurdu.

09:46 . 24/02/2023 Cuma
IHA
"Hwasal-2" seyir füzesi

"Hwasal-2" seyir füzesi

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası yaptırımlara rağmen nükleer silah ve füze geliştirme çalışmalarını sürdüren Kuzey Kore’den bölgede gerilimi tırmandıracak bir adım daha geldi. Geçtiğimiz günlerde ardı ardına gerçekleştirdiği balistik füze denemeleri ile Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerini artıran Kuzey Kore, bu kez stratejik seyir füzeleri ateşledi. Kuzey Kore, dün gerçekleştirilen bir askeri tatbikat çerçevesinde Kimchaek şehrinden Japon Denizi istikametine doğru 4 adet "Hwasal-2" stratejik seyir füzesi fırlattı.


Önceden belirlenen hedeflerin başarılı bir şekilde vurulduğu kaydedilirken, tatbikat çerçevesinde silah sisteminin güvenilirliği ve Kuzey Kore nükleer caydırıcılığının ana güçlerinden birini oluşturan stratejik seyir füzesi birimlerinin operasyonel kabiliyetlerinin teyit edildiği açıklandı.

Pyongyang füze denemelerini sürdürüyor

Geçtiğimiz yıl rekor sayıda 37 füze denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore yeni yılda da füze programını sürdürmüş, yılın başından bu yana 3 balistik füze denemesi gerçekleştirilmişti. Pyongyang’ın bölgede gerilimi artıran denemeleri başta ABD, Güney Kore ve Japonya olmak üzere uluslararası toplumun tepkisini çekmişti.



#Kuzey Kore
#füze
#"Hwasal-2"
30 dakika önce
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Kuzey Kore'den gerilimi tırmandıracak adım: Dört stratejik seyir füzesi fırlattı
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