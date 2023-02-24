Kuzey Kore'den gerilimi tırmandıracak adım: Dört stratejik seyir füzesi fırlattı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası yaptırımlara rağmen nükleer silah ve füze geliştirme çalışmalarını sürdüren Kuzey Kore’den bölgede gerilimi tırmandıracak bir adım daha geldi. Geçtiğimiz günlerde ardı ardına gerçekleştirdiği balistik füze denemeleri ile Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerini artıran Kuzey Kore, bu kez stratejik seyir füzeleri ateşledi. Kuzey Kore, dün gerçekleştirilen bir askeri tatbikat çerçevesinde Kimchaek şehrinden Japon Denizi istikametine doğru 4 adet "Hwasal-2" stratejik seyir füzesi fırlattı.