Dünya Kuzey Koreden korkutan uzun menzilli füze denemesi
ASYA

Kuzey Kore'den korkutan uzun menzilli füze denemesi

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, yeni geliştirilen uzun menzilli seyir füzesi denemesinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Haber Merkezi Diğer
​Kuzey Koreden korkutan uzun menzilli füze denemesi
Kuzey Kore devlet medyası 'yeni füzenin' fırlatma anının fotoğrafını yayımladı

Devlet medyasında yer alan habere göre, füze denemesi cumartesi ve pazar günleri yapıldı ve iki denemede de füzeler, bin 500 kilometreden fazla mesafe kat etti.

KCNA’da yayınlanan haberde, “Bu füzeler stratejik olarak çok büyük öneme sahip ve 1500 kilometre gidip hedeflerini vurarak karasularımıza düştü. Deneme atışları cumartesi ve pazar günü yapıldı” denildi. Füze denemeleriyle ilgili henüz bağımsız uluslararası kanallardan doğrulama gelmedi.

Pyongyang son büyük füze denemesini, geçen ocak ayında, ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın yemin töreninden saatler sonra yapmıştı.

Füze denemelerine ilişkin yapılan haberde, iki denemede de ülkenin kara suları içinde belirlenen mesafe hedefine "başarı ile" ulaşıldığı açıklandı. Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programları ABD ile ilişkilerinde derin sorunlar yaşamasına neden oluyor.

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un
Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un

Eski Başkan Donald Trump ile Kuzey Kore lider Kim Jong-un arasında üç görüşme gerçekleşti ancak bu temaslardan somut sonuçlar çıkmadı.

ABD'nin Kuzey Kore ile iletişim kurma girişimleri, "New York Kanalı" olarak adlandırılan Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilciliği üzerinden yapılıyor.

Füzenin fotoğrafları da yayımlandı

Yapılan son füze denemeleri, ülkenin silah programındaki aşamalı gelişmenin sürdüğünü gösterdiği şeklinde değerlendiriliyor. İktidardaki İşçi Partisi'nin gazetesi Rodong Sinmun'da yer alan haberde, yeni uzun menzilli balistik füzenin fotoğrafları da yer aldı.

Kuzey Kore'nin devlet ajansı KCNA, son denemede kullanılan füzenin iki yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu duyurdu. Ajanstaki açıklamada, bu yeni tip füze için, "düşman güçlere karşı, etkili bir caydırıcı daha elde etme noktasında önemli olduğu" ifadesi kullanıldı. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un yer almadığı haberde, denemenin iktidar partisinin önde gelen isimlerinden Pak Jong Chon tarafından izlendiği açıklandı.

ABD: Diplomatik kanallar açık

Füze denemesinin, önemli nükleer silahsızlanma toplantısından bir gün önce yapılması ile de dikkat çekti. ABD, Güney Kore ve Japonya arasında, Tokyo'da yapılacak toplantıda, Kuzey Kore'yi görüşme masasına çekmek için adımlar tartışılacak.

Biden yönetimi, Pyongyang ile nükleer silahsızlanma konusunda diplomasi kanallarını kullanmaya açık olduğunu duyurdu. Ancak Beyaz Saray, yaptırımların hafifletilmesi noktasında bir taahhüt vermiyor.

ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim, Kuzey Koreli yetkililerle istedikleri yerde buluşmaya hazır olduğunu söyledi.

Öte yandan Kuzey Kore’nin seyir füzesine savaş başlığı yerleştirip yerleştirmediğine dair bir açıklama yapılmadı. Bu yılın başında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, hedeflerinin ufak bombalar geliştirmek olduğunu duyurmuştu.

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