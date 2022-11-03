Kuzey Kore'den yeni füze denemeleri: Japonya'dan açıklama geldi

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Bay Kemal sıkıysa başörtülü aday göster: ‘Bir metrelik bez parçası diyerek’ aşağılayan sen değil miydin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yönelik kanun teklifini eleştirerek, “Sıkıysa önümüzdeki seçimde başörtülü adayları koy. Seni de görelim. Sizin geçmişteki ağababalarınız Meclis'ten başörtülü kızlarımızı dışarı atmanın gayreti içindeydi. Siz onları yaptınız ama biz de Meclisimize elhamdülillah başörtülü kızlarımızı koymak suretiyle size ders verdik” dedi.