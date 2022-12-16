Kuzey Kore'den yeni test: Katı yakıtlı ve daha güçlü bir motor

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) bildirdiğine göre, perşembe günü ülkenin kuzeybatı roket fırlatma tesisinde bir roket motorunun “statik ateşleme testi” gerçekleştirildi. Ajansa göre test Kuzey Kore'de türünün ilk örneğiydi. Testin "başka bir yeni tip stratejik silah sisteminin geliştirilmesi için kesin bir bilim-teknoloji garantisi" sağladığının altı çizildi.

KCNA, Kim'in yeni silahın "en kısa sürede" yapılmasını beklediğini söyleyerek bilim insanları ve teknisyenleri testten ötürü dolayı tebrik ettiği kaydedildi.

Kuzey Koreden yeni test: Katı yakıtlı ve daha güçlü bir motor

Kim'in geçen yılın başlarında düzenlenen büyük İşçi Partisi Kongresi'nde tanıtma sözü verdiği bir dizi yüksek teknoloji silah sistemi arasında yer alan katı yakıtlı bir Kıtalararası Balistik Füze'den (ICBM) söz ettiği tahminler arasındaydı. Kim'in üretmeyi vaat ettiği diğer silah sistemleri arasında çok başlıklı bir füze, su altından fırlatılan nükleer füzeler ve casus uydular yer alıyor.

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Son motor testi, Kuzey Kore'nin, salgınla ilgili yerel zorluklara ve nükleer programını durdurmak için ABD baskılara rağmen gelişmiş silah sistemleri geliştirme yeminlerini yerine getirmeye kararlı olduğunu gösterdi. Son aylarda Kuzey Kore, çok sayıda savaş başlığı taşımak üzere tasarlanmış, en uzun menzilli Hwasong-17 ICBM'sinin geçen test etmişti.

KCNA haberine göre Test, itme vektörü kontrol teknolojisine dayalı yüksek itişli katı yakıtlı motorun belirli teknik özelliklerini doğruladı. Test sonuçlarının tüm teknik endekslerin güvenilirliğini ve istikrarını kanıtladığını gösterdiği söylendi.

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde savunma uzmanı olan Joseph Dempsey, Kuzey Kore'nin iddia ettiği itme gücünü değerlendirmenin zor olduğunu söyledi. Ancak, "potansiyel olarak önemli olanın, iddia edilen 'itme vektörü kontrol teknolojisi' olduğunu ve görüntülerin, füzeyi etkili bir şekilde yönlendirmek için itişi yeniden yönlendirebilen hareketli egzoz nozulu kullanıldığını" söyledi.

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