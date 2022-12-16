Dünya Kuzey Koreden yeni test Katı yakıtlı ve daha güçlü bir motor
ASYA

Kuzey Kore'den yeni test: Katı yakıtlı ve daha güçlü bir motor

Kore Yarımadası'nda tansiyon düşmek bilmiyor. Pyongyang yönetimi tarafından geçen aylarda yapılan füze testleri ABD ve Güney Kore'yi harekete geçirmişti. Bölgede artan gerilimde Kuzey Kore'nin söz konusu testleri durdurması istenirken yeni bir test haberi de bu sabah açıklandı. Ülke lideri Kim Jong-Un'nun yeni bir katı yakıtlı roket motorunu test ettiği söylendi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Kuzey Koreden yeni test: Katı yakıtlı ve daha güçlü bir motor
Kim Jong-Un

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) bildirdiğine göre, perşembe günü ülkenin kuzeybatı roket fırlatma tesisinde bir roket motorunun “statik ateşleme testi” gerçekleştirildi. Ajansa göre test Kuzey Kore'de türünün ilk örneğiydi. Testin "başka bir yeni tip stratejik silah sisteminin geliştirilmesi için kesin bir bilim-teknoloji garantisi" sağladığının altı çizildi.

KCNA, Kim'in yeni silahın "en kısa sürede" yapılmasını beklediğini söyleyerek bilim insanları ve teknisyenleri testten ötürü dolayı tebrik ettiği kaydedildi.

Kuzey Koreden yeni test: Katı yakıtlı ve daha güçlü bir motor

Kim'in geçen yılın başlarında düzenlenen büyük İşçi Partisi Kongresi'nde tanıtma sözü verdiği bir dizi yüksek teknoloji silah sistemi arasında yer alan katı yakıtlı bir Kıtalararası Balistik Füze'den (ICBM) söz ettiği tahminler arasındaydı. Kim'in üretmeyi vaat ettiği diğer silah sistemleri arasında çok başlıklı bir füze, su altından fırlatılan nükleer füzeler ve casus uydular yer alıyor.

Son motor testi, Kuzey Kore'nin, salgınla ilgili yerel zorluklara ve nükleer programını durdurmak için ABD baskılara rağmen gelişmiş silah sistemleri geliştirme yeminlerini yerine getirmeye kararlı olduğunu gösterdi. Son aylarda Kuzey Kore, çok sayıda savaş başlığı taşımak üzere tasarlanmış, en uzun menzilli Hwasong-17 ICBM'sinin geçen test etmişti.

KCNA haberine göre Test, itme vektörü kontrol teknolojisine dayalı yüksek itişli katı yakıtlı motorun belirli teknik özelliklerini doğruladı. Test sonuçlarının tüm teknik endekslerin güvenilirliğini ve istikrarını kanıtladığını gösterdiği söylendi.

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde savunma uzmanı olan Joseph Dempsey, Kuzey Kore'nin iddia ettiği itme gücünü değerlendirmenin zor olduğunu söyledi. Ancak, "potansiyel olarak önemli olanın, iddia edilen 'itme vektörü kontrol teknolojisi' olduğunu ve görüntülerin, füzeyi etkili bir şekilde yönlendirmek için itişi yeniden yönlendirebilen hareketli egzoz nozulu kullanıldığını" söyledi.

Kuzey Kore dur durak bilmiyor: Uzun menzilli seyir füzeleri ateşlendi
DÜNYA
Kuzey Kore dur durak bilmiyor: Uzun menzilli seyir füzeleri ateşlendi

Kuzey Kore en fazla füze denemesini 2022'de yaptı
DÜNYA
Kuzey Kore en fazla füze denemesini 2022'de yaptı
Erzurumda 500 yıllık gelenek

Erzurum'da 500 yıllık gelenek

At üzerinde Kur'an okuyarak şehri dolaştılar.
Esenyurtta sahte doktor paniği

Esenyurt'ta 'sahte doktor' paniği

Başhekim 'Bu adamı tanımıyorum' deyince ortalık karıştı.
Leventte AVM yangını

Levent'te AVM yangını

​İtfaiye ekipleri müdahale ediyor.

​Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da gerçekleşen saldırıya ilişkin açıklama.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantı tarihi belli oldu.

​Gören hayran kalıyor: Ziyaretçi akınına uğrayacak.

​Sinan Bolat, Türk futbolunu ve Westerlo'yu değerlendirdi.

Altı kişiye sağlık ekibi müdahale etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.