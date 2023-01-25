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Dünya

Kuzey Kore'nin başkenti karantinaya alındı

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'daki yetkililer solunum yolu hastalığı ve buna bağlı vakaların artması sebebiyle başkentin karantinaya alındığını açıkladı. Kapanmanın beş gün süreceği ve kapanma boyunca ev sakinlerinin günde birkaç kez ateş kontrolü yapması gerektiği bildirildi.

09:59 . 25/01/2023 Çarşamba
Diğer
Pyongyang

Pyongyang

Kuzey Kore'yi izleyen Seul merkezli NK News'e göre, duyuruda COVID-19'dan bahsedilmedi, ancak şehirdeki sakinlerin pazar günü sonuna kadar evlerinde kalmaları ve her gün birkaç kez ateş kontrolü yapmaları gerektiği söylendi.


Guardian'ın haberine göre Pyongyang sakinlerinin daha sıkı önlemler beklentisiyle mal stokladığını bildirdi.


Kuzey Kore'nin diğer bölgelerinin yeni tecritler uygulayıp uygulamadığı belli değil.


Kuzey Kore, 2022'de ilk COVID-19 salgınını kabul etti, ancak Ağustos ayında virüse karşı zafer ilan etti.


Yaygın test yapma araçlarından yoksun olan ülke, kaç kişinin koronavirüse yakalandığını hiçbir zaman açıklamadı.


#Kuzey Kore
#Pyongyang
#başkent
#karantina
#kapanma
#ateş
#solunum yolu
1 saat önce
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Kuzey Kore'nin başkenti karantinaya alındı
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