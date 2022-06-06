Lavrov: İsveç ve Finlandiya konusundaki tutumu Ankara'nın kendi meselesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a 8 Haziran'da Türkiye'ye yapacağı ziyaret ışığında Ankara'nın Ukrayna'da çözüm konusunda oynayabileceği rol ve Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın olası NATO üyeliğiyle ilgili tutumu soruldu.

Sırbistan ziyareti neden engellendi?

Lavrov, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili tutumunun Ankara'nın kendi meselesi olduğunu kaydetti.

Ayrıca Lavrov, Sırbistan ziyaretinin engellenmesiyle ilgili "Bu, AB ve NATO için bir kural haline geldi. Giderek daha fazla gerçeklerden korkuyorlar." dedi.

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