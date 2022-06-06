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Lavrov: İsveç ve Finlandiya konusundaki tutumu Ankara'nın kendi meselesi

Türkiye'ye gelecek olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya tutumu hakkında, "Ankara'nın kendi meselesi" dediği öğrenildi.

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Lavrov: İsveç ve Finlandiya konusundaki tutumu Ankaranın kendi meselesi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a 8 Haziran'da Türkiye'ye yapacağı ziyaret ışığında Ankara'nın Ukrayna'da çözüm konusunda oynayabileceği rol ve Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın olası NATO üyeliğiyle ilgili tutumu soruldu.

Sırbistan ziyareti neden engellendi?

Lavrov, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili tutumunun Ankara'nın kendi meselesi olduğunu kaydetti.

Ayrıca Lavrov, Sırbistan ziyaretinin engellenmesiyle ilgili "Bu, AB ve NATO için bir kural haline geldi. Giderek daha fazla gerçeklerden korkuyorlar." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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