Lavrov'dan yaptırımlara karşı İranla iş birliği mesajı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının Rusya-İran ilişkilerini etkilemeyeceğine dair garanti verdiğini belirterek, "Rusya gayrimeşru yaptırım şartlarında bile İran ile iş birliğini geliştirecek." dedi.

Lavrov İranlı mevkidaşıyla bir araya geldi

Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile başkent Moskova'da görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Abdullahiyan ile görüşmede Ukrayna'daki durumu da ele aldıklarını dile getiren Lavrov, İran'a bu konuda sergilediği "objektif" ve "dengeli" pozisyondan dolayı teşekkür etti.

Rusya ile Ukrayna arasında müzakerelerin sürdüğüne dikkati çeken Lavrov, "Müzakereler, Ukrayna'nın tarafsız askeri statüsü ve silahlardan arındırılması, bu sürece katılan tarafların güvenliğinin sağlanması çerçevesinde devam ediyor." şeklinde konuştu.

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"ABD'nin biyolojik laboratuvarları tehlikeli"

ABD'nin eski Sovyetler Birliği ülkelerinde biyolojik laboratuvarlar oluşturduğuna dikkati çeken Lavrov, "Bu tür laboratuvarın sayısı 100 civarındadır. Sadece Ukrayna'da 30 laboratuvar bulunuyor." dedi.

Bu yöndeki eylemlerin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Lavrov, "Bunlar, çok sayıda vatandaşın hayatında tehlike yaratıyor." ifadesini kullandı.

"Yaptırımlar, İran ile ilişkileri etkilemeyecek"

Rusya ile İran arasındaki ilişkilere değinen Lavrov, "Rusya gayrimeşru yaptırım şartlarında bile İran ile iş birliğini geliştirecek." dedi.

ABD’nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının Rusya-İran ilişkilerini etkilemeyeceğine dair garanti verdiğini belirten Lavrov, şunları kaydetti:

"Yazılı garantileri aldık. İran nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılmasına ilişkin belgeye dahil edildi. Bu metinlerde, şirketlerimiz ile uzmanlarımızın Buşehr Nükleer Santrali projesi konusundaki iş birliği dahil anlaşmanın öngördüğü tüm projeler ve faaliyet alanları korunuyor."

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"İran nükleer anlaşmasının uygulanmasından yanayız"

İran nükleer anlaşmasının uygulanması gerektiğini dile getiren Lavrov, "Birleşmiş Milletler'in (BM) kararlarıyla desteklenen bu anlaşmanın tamamıyla acilen uygulanmasından yanayız. ABD'nin söz konusu nükleer anlaşmanın yasal alanına dönmesini bekliyoruz ve uyguladığı yasa dışı yaptırımlardan vazgeçmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Lavrov, ABD'nin bu konuda anlaşmanın sağlanamamasından Rusya'yı suçladığına dikkati çekerek, "Bu suçlamalar yalandı. Bu anlaşma, bazı başkentlerde henüz onaylanmadı. Moskova bunların arasında yok." ifadelerini kullandı.

İran nükleer anlaşmasının, İran'ın petrol ihracatı yönündeki engelleri kaldıracağını anlatan Lavrov, "İran petrolünün uluslararası piyasaya çıkması, petrolü ihraç ve ithal eden tüm ülkeleri etkileyecek. Bu durumda beklenmedik değişikliklere yönelik mekanizmalar var. Bunların arasında İran'ın da yer aldığı OPEC bulunuyor. İran petrolünün piyasaya çıkması durumunda oluşacak sorunlar çözülecek." dedi.

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Türkiye tıkanıklığın aşılmasını istiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu’nda yaptığı açıklamada, Türkiye’nin müzakerelerle ilgili beklentisini şu sözlerle ifade etmişti:

"Bundan bir ay önce nükleer anlaşma konusunda bize gelen bilgilere göre yüzde 95 anlaşmışlardı. Forum başlarken yüzde 99,9'a çıktı. Yani tamamen anlaştıklarını söyleyebiliriz. Tabii Rusya'nın burada olumsuz bir tavır takındığını da söylüyorlar. Umarım böyle bir tavır olmaz. Çünkü burada yapılacak bir anlaşmanın olumlu etkisi sadece iki taraf için değil, herkes tarafından hissedilecek. Yani Rusya da buna dahil. Ama sıkıntılı bir konunun bu kadar sıkıntı yaşarken aşılması, pozitif bir atmosfer de doğuracak. Dolayısıyla bu konuda inşallah en kısa zamanda tam mutabakat, herkesin desteklediği bir mutabakat sağlanır."

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