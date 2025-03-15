Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Lazkiye'de şiddetli patlama: Ölü ve yaralılar var

Lazkiye'de şiddetli patlama: Ölü ve yaralılar var

20:4915/03/2025, السبت
AA
Sonraki haber
Lazkiye'deki patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sivil savunma ekipleri sevk edildi.
Lazkiye'deki patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sivil savunma ekipleri sevk edildi.

Suriye'de sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi. Lazkiye ilinde meydana gelen patlama sonucu üç kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü de aktarıldı.

Suriye'nin Lazkiye ilindeki Raml Mahallesi'nde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.


YouTube
Lazkiye'de şiddetli patlama: Ölü ve yaralılar var
Dünya
15 مارس, السبت

Suriye resmi haber ajansı SANA'daki habere göre, Lazkiye'nin güneyindeki Raml Mahallesi'nde sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi.

Patlamada 3 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Patlamanın ardından bölgeye sevk edilen sivil savunma ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırdı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.



#Lazkiye
#Patlama
#suriye

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan'da balık fiyatları ne kadar? İşte güncel hamsi, istavrit, mezgit, palamut kilogram fiyatları