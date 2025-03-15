Lazkiye'de şiddetli patlama: Ölü ve yaralılar var

Suriye'de sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi. Lazkiye ilinde meydana gelen patlama sonucu üç kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü de aktarıldı.
Suriye'nin Lazkiye ilindeki Raml Mahallesi'nde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Suriye resmi haber ajansı SANA'daki habere göre, Lazkiye'nin güneyindeki Raml Mahallesi'nde sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi.
Patlamada 3 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.
Patlamanın ardından bölgeye sevk edilen sivil savunma ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırdı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.