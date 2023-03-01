Leyen’den Yunan halkına başsağlığı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen
Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, “Düşüncelerim, dün gece Larissa yakınlarında meydana gelen ve can kaybına neden olan korkunç tren kazasından sonra Yunanistan halkı ile. Avrupa'nın tamamı seninle yas tutuyor. Ayrıca tüm yaralananlar için acil şifalar diliyorum. Yanınızdayız” dedi.
Yunanistan'da tren kazası
Yunanistan’ın Larissa kenti yakınlarında yolcu treni ve yük treni çarpıştı. Yunan itfaiyesinden yapılan son açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 36’ya yükseldiği ifade edildi. Toplam 66 kişinin hastanede tedavi altında olduğu, bunların 6’sının durumunun ağır olduğu aktarıldı. Kaza yerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.