Leyen’den Yunan halkına başsağlığı

Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, “Düşüncelerim, dün gece Larissa yakınlarında meydana gelen ve can kaybına neden olan korkunç tren kazasından sonra Yunanistan halkı ile. Avrupa'nın tamamı seninle yas tutuyor. Ayrıca tüm yaralananlar için acil şifalar diliyorum. Yanınızdayız” dedi.