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Dünya

Leyen’den Yunan halkına başsağlığı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yunanistan’da meydana gelen ve 36 kişinin hayatını kaybettiği 66 kişinin de yaralandığı tren kazasına ilişkin yaptığı paylaşımda, Yunan halkına başsağlığı diledi.

11:29 . 1/03/2023 Çarşamba
DHA
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, “Düşüncelerim, dün gece Larissa yakınlarında meydana gelen ve can kaybına neden olan korkunç tren kazasından sonra Yunanistan halkı ile. Avrupa'nın tamamı seninle yas tutuyor. Ayrıca tüm yaralananlar için acil şifalar diliyorum. Yanınızdayız” dedi.

Yunanistan'da tren kazası

Yunanistan’ın Larissa kenti yakınlarında yolcu treni ve yük treni çarpıştı. Yunan itfaiyesinden yapılan son açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 36’ya yükseldiği ifade edildi. Toplam 66 kişinin hastanede tedavi altında olduğu, bunların 6’sının durumunun ağır olduğu aktarıldı. Kaza yerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.


#Yunanistan
#tren kazası
#Ursula von der Leyen
#Avrupa Komisyonu
2 saat önce
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Leyen’den Yunan halkına başsağlığı
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