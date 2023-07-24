LGBT'li Adalet Bakanı skandala imza attı: Görevine son verildi

Yeni Zelanda Adalet Bakanı Kiri Allan
39 yaşındaki Yeni Zelanda Adalet Bakanı Kiri Allan, bir araba kazası sonrası gözaltına alınması ve alkollü olduğunun ortaya çıkması sonrası istifa etti.
Allan, dikkatsiz araç kullanmak ve gözaltına direnmekle suçlanıyor.
Pazar gecesi Wellington’da gerçekleşen trafik kazasında ölü ya da yaralı olmadığı bildirildi.
Gözaltına alınması sonrası Allan, polis karakoluna götürüldü ve burada dört saat tutulduktan sonra serbest bırakıldı.
Allan, ileriki bir tarihte, hakkındaki suçlamalarla ilgili mahkemeye çıkacak.
Eski Bakan, şimdilik parlamento üyesi olarak kalmaya devam edecek.