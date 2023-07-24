LGBT'li Adalet Bakanı skandala imza attı: Görevine son verildi

Endonezya'nın Sulawesi Adası açıklarında, kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişinin öldüğü, 19 kişinin de kaybolduğu açıklandı. Arafah, kurtarma ekiplerinin şimdiye kadar 6 kişiyi kurtardığını, kayıp olan 19 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğünü kaydetti.