Libya Başsavcılığı harekete geçti: Terhune’deki toplu mezarlarla ilgili yakalama kararı çıktı

Türkiye'ye hakaret içeren ifadeler Lübnan halkını sokağa döktü

Lübnan'da bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye ile ilgili tepki çeken ifadeler kullanılmıştı. Lübnan halkı, televizyon kanalının önünde toplanarak Erdoğan ve Türkiye'ye destek sloganları attı.