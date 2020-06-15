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Dünya Libya Başsavcılığı harekete geçti Terhunedeki toplu mezarlarla ilgili yakalama kararı çıktı
ORTADOĞU

Libya Başsavcılığı harekete geçti: Terhune’deki toplu mezarlarla ilgili yakalama kararı çıktı

Libya Başsavcılığı başkent Trablus’un güneydoğusundaki Terhune kentinde bulunan toplu mezarlarla ilgili 20 kişi hakkında yakalama emri çıkardı.

Haber Merkezi AA
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan Terhune'de toplu mezarlar ortaya çıkmıştı.
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan Terhune'de toplu mezarlar ortaya çıkmıştı.
  • Libya hükümetinin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basım birimi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yakalama kararı çıkarılan kişilerin çoğu ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile iş birliği yapan Terhune’deki Kani kabilesine mensup.

Açıklamada, Başsavcılığın haklarında yakalama kararı çıkardığı sanıkların isimlerine de yer verildi.

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Kani kabilesi Terhune'de katliam yaptı

Kani kabilesi üyelerinin Terhune’de Hafter muhaliflerini sindirmek için kadınların da içinde bulunduğu bazı kişileri kaçırdıkları Libyalı yetkililer tarafından dile getirilmişti.

  • Terhune’yi 5 Haziran'da ele geçiren Libya ordu birlikleri Terhune Devlet Hastanesi'nde 106 ceset bulmuş, 12 Haziranda ise kent kırsalında 3 toplu mezar tespit edilmişti.

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