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Dünya Libya hükümeti Vatiya Hava Üssüne yönelik saldırıyı kınadı
ORTADOĞU

Libya hükümeti Vatiya Hava Üssü'ne yönelik saldırıyı kınadı

Libya Yüksek Devlet Konseyi, savaş suçlusu Hafter'i destekleyen güçlere ait savaş uçakları tarafından Vatiyye Hava Üssü'nün haince bombalanmasını kınadığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Hafter güçlerinden temizlenen Vatiya Hava Üssü.
Hafter güçlerinden temizlenen Vatiya Hava Üssü.

Libya Yüksek Devlet Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırının, kahraman Libya ordusu ve destekçisi güçlerin peş peşe gerçekleştirdiği zaferlere karşı ümitsiz boş bir zafer elde etme çabası olduğu vurgulandı.

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Açıklamada, "Konsey, üsse gerçekleşen saldırının savaş suçlusu Hafter ve arkasındaki güçler tarafından düzenlendiğini ve bunun da Libya'da ulusal gerçek bir Libya ordusu oluşturulmasının önüne geçme çabası olduğunu vurgulamaktadır." ifadeleri yer aldı.

  • Ateşkes için çaba gösterdiği iddiasında olan devletlerin aynı zamanda bu suç operasyonlarını yaptığı belirtilen açıklamada, söz konusu ülkelerin ateşkes taleplerindeki ciddiyete şüphe düşürdüğüne dikkat çekildi.
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