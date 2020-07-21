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Dünya Libya İçişleri Bakanı Başağadan Mısır Meclisinin aldığı karara sert tepki Savaş ilanıdır
AFRİKA

Libya İçişleri Bakanı Başağa'dan Mısır Meclisinin aldığı karara sert tepki: Savaş ilanıdır

Libya İçişleri Bakanı Başağa, Mısır Meclisinin darbeci Cumhurbaşkanı Sisi’ye 'Libya’ya müdahale' yetkisi vermesini 'savaş ilanı' olarak nitelendirdi. Bakan Başağa yaptığı açıklamada, "Sınırlarımızın içindeki yabancı bir gücü düşman güç sayarız. Milletimizin egemenliğini, güvenliğimizi ve hürriyetimizi savunmaktan tereddüt etmeyeceğimizi ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mısır Meclisinin, silahlı kuvvetlerini batı sınırının dışına göndermek için dün verdiği onay, Libya'ya savaş ilanıdır ve Arap Birliği ve Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmalarının ihlalidir." ifadelerine yer verdi.

Başağa şunları kaydetti:

Sınırlarımızın içindeki yabancı bir gücü düşman güç sayarız. Milletimizin egemenliğini, güvenliğimizi ve hürriyetimizi savunmaktan tereddüt etmeyeceğimizi ilan ediyoruz.

Mısır Meclisi, dün Sisi’ye, "ülkenin ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma yetkisi verilmesi" yönündeki tasarıyı onaylamıştı.

BM nezdinde meşru Libya hükümetine karşı alınan karar

Mısır Meclisinin kararı, BM nezdinde meşru tek otorite olan Libya hükümetine karşı, ülkenin doğundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı Tobruk Temsilciler Meclisinin, Mısır’ın Libya'ya askeri müdahalede bulunmasına yönelik talebinin ardından geldi.

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Akile Salih’in başkanlığını yaptığı Tobruk Meclisinin açıklamasında, "Eğer Mısır hükümeti, Libya ve Mısır’ın güvenliği konusunda bazı tehlikeler görüyorsa, bölgedeki ulusal güvenliği sağlamak için Mısır ordusunun askeri müdahalesinden memnuniyet duyarız." ifadeleri kullanılmıştı.

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