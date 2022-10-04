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Libya ile petrol ve gaz anlaşması: Milli parayla ticaret

Türkiye, Libya ile birlikte Doğu Akdeniz’de dengeleri değiştirecek bir hamle daha yaptı. İki ülke arasında petrol enerjisi ve hidrokarbon alanlarında mutabakat muhtırası imzalandı. Türkiye’nin tereddüt etmeden Libya’nın yanında olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Üçüncü ülkelerin, iki egemen ülkenin imzaladığı anlaşmaya müdahale etme hakkı yoktur” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Libya ile petrol ve gaz anlaşması: Milli parayla ticaret
Doğu Akdeniz’de bir kritik adım daha.

Libya ile Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması yaparak Doğu Akdeniz’de haklarını sonuna kadar koruyan Türkiye, kritik bir anlaşmaya daha imza attı. Akdeniz’de Yunanistan, Fransa ve Amerika’nın tuzaklarını yerle bir eden Türkiye, Libya ile petrol enerjisi ve hidrokarbonlar alanlarında mutabakat muhtırasına imza attı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını açıkladı. Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Libya'nın başkenti Trablus'ta Libya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Necla Manguş ile ortak basın toplantısı düzenledi.

TEREDDÜT ETMEDEN LİBYA’NIN YANINDAYIZ

Türkiye'nin, zor zamanlarında Libya'nın ve Libya halkının yanında olduğunu bundan sonra da hiç tereddüt etmeden yanında olacağını ve desteğini sürdüreceğini kaydeden Çavuşoğlu, "Batısıyla, doğusuyla, güneyiyle, Libya bizim için bir bütündür ve çok kıymetlidir. Milli birlik ve beraberliği engellemeye, kardeş kavgası çıkarmaya yönelik hamlelerin karşısında durmaya da Türkiye olarak devam edeceğiz. Bu anlayışla Libya'daki tüm kesimlerle de görüşüyoruz." ifadesini kullandı.

GAZ ALANINA DÖNMÜŞ OLACAĞIZ

Türkiye'nin Libya halkına, kalıcı barış, huzur ve refahı bir an önce tesis etmeleri için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Bunu tüm muhataplarımıza da vurguluyoruz. Libya'yla olan ilişkilerimiz gücünü ortak tarihimizden komşuluk ve kardeşlik bağlarımızdan alıyor. Görüşmelerimizde ilişkilerimizi daha da ileriye taşıma taahhüdümüzü karşılıklı olarak vurguladık. Necla Hanım'ın da söylediği gibi iki tane anlaşma imzaladık. Hidrokarbon ve protokol alanlarındaki mutabakat muhtıralarını imzaladık. Şu anda arkadaşlarımız üzerinde müzakere etmeye devam ediyorlar. İnşallah gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalayarak dönmüş olacağız."

ÜÇÜNCÜ ÜLKELERİN SÖZ HAKKI YOK

Yunanistan ve Fransa'nın Türkiye ile daha önce imzalanan deniz yetki alanları mutabakat muhtırasına yönelik itirazlarda bulunduğunu belirten bir gazetecinin, sorusunu yanıtlayan Çavuşoğlu, “Üçüncü ülkelerin, iki egemen ülkenin imzaladığı anlaşmaya müdahale etme hakkı yoktur. Onların ne düşündüğü önemli değil” dedi.

Milli parayla ticaret

İki ülke arasındaki ticaretle ilgili gelen soru üzerine Bakan Çavuşoğlu, “Biz Türkiye olarak yerel paralarla, kendi paramızla ticareti teşvik ediyoruz. Bu anlamda milli paralarla ticaret yaptığımız ülkeler var, bunun oranını arttırmaya çalışıyoruz. Ayrıca Merkez Bankalarımız arasında SWAP anlaşması da imzalanıyor. Dolayısıyla Libya ile ticaret hacmimiz 4 milyarı aşacak görünüyor” açıklamasını yaptı. Libya seçimleriyle ilgili gelen soruya Çavuşoğlu, “Bu seçim süreci, Libyalıların karar alacağı bir süreç olması gerekiyor. Ve bir yol haritasının belirlenmesi lazım” ifadeleriyle yanıtlayarak Libya seçimlerinin şeffaf, adil, demokratik bir şekilde gerçekleşmesinin ve seçim sonuçlarının herkes tarafından kabul edilmesinin önemine vurgu yaptı.

İlişkilerimizin derinliğini gösteriyor

  • Çavuşoğlu ile görüşmesinde iki ülkeyi ilgilendiren konuları ele aldıklarını belirten Libya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Necla Manguş, enerji başta olmak üzere güvenlik, telekomünikasyon, medya, diplomasi ve protokol gibi çeşitli meselelerin konuşulduğunu aktardı. Libya Dışişleri Bakanı, “İki ülke arasında petrol enerjisi ve hidrokarbonlar alanlarında mutabakat muhtırası imzaladık. Söz konusu anlaşmalar iki dost ülke arasındaki tarihi ilişkilerin derinliğini göstermektedir.” dedi.

THY seferleri başlasın istiyoruz

Türk iş insanlarının Libya’ya dönmesini ve Libya’da yarım kalan ve yeni projeleri teşvik ettiklerini ifade eden Çavuşoğlu “Bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları’nın tekrar uçuşlarına başlaması için birlikte çalışıyoruz. Hava alanında gerekli tedbirlerle ilgili Libya tarafının attığı adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Önümüzdeki süreçte THY’den uzman arkadaşlarımız tekrar Trablus ve diğer şehirlere gelerek incelemede bulunacaklar ve bu uçuşların en kısa sürede başlamasını istiyoruz” diye konuştu.

Barış Denizi

  • Libya ile Türkiye arasında üzerinde çalışılan anlaşmalar konusunda detaylı bilgi veren Çavuşoğlu, “Akdeniz’i biz kıyıdaş ülkelerin halkça yararlandığı ‘Barış Denizi’ne dönüştürme hususunda kararlılığımız tamdır. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanı’mız, Avrupa Birliği’ne Doğu Akdeniz ortak konferansı teklifinde bulunmuştur, şimdi AB’den bu konuda olumlu cevap bekliyoruz” dedi.

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Kuyular ile sahadaki petrol rezervi hakkında net veriler elde edilecek. Arama çalışmalarında petrol veya doğalgaz bulunması durumunda kuyu üretime geçirilecek.
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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı açıklamada, \"Bakın şu anda Tekman’da petrol sondajı yapılıyor. Buradan müjde veriyorum, bakın müthiş petrol çıkacak\" dedi.
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Türkiye’de Petrol Çıkarılan Yerler

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Bölge genelinde 50-60 adet üstü beton ile kapatılan kuyu bulunduğunu da söyleyerek, bu kuyularında aktif hale geçirilmesini beklediklerini kaydetti.
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Gaziantep, Adıyaman hattında 4 kuyu
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Son 2 yıldır ise bölgede Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın yaptığı aramada bin 350 metrede petrol bulduğu öğrenildi. ‘Çukurova 1’ isimli araştırma sahasından çıkan petrolün ‘yüksek’ kalitede olduğu bunun üzerine ise diğer kuyuların açıldığı öğrenildi.
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Batman ilinden sonra üretim konusunda 2. sırada 220 petrol kuyusu bulunan Adıyaman bulunmaktadır. Adıyaman’da günlük 7.970 varil petrol çıkartılmaktadır. Bu da Adıyaman’ın Türkiye genelinde en fazla petrol çıkartılan 2. şehir olduğu anlamına gelmektedir.
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201 adet petrol kuyusu ile Diyarbakır ili takip etmektedir. Günlük 6.890 varil üretimi yapılan Diyarbakır’da, yapılan üretim üretilen petrolün yaklaşık %25-26’lık kısmına denk Türkiye’de gelmektedir. Diyarbakır’da Güney Yıldızı firmaları petrol çıkarılması faaliyetini Perenco ve yürütmektedir.
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Diyarbakır’ı 113 petrol kuyusu ile Mardin takip etmektedir. Mardin’de yaklaşık olarak 1.770 günlük varil üretimi yapılmaktadır. Mardin’den sonra listede Şanlıurfa ve Kırklareli gelmektedir.
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Şanlıurfa’da 18 kuyudan 430 varil günlük üretim yapılırken Kırklareli’de 27 kuyudan 200 varil günlük üretim gerçekleştirilmektedir. Bu şehirler dışında ise Kilis, Siirt ve Adana’da da ufak çaplı petrol çıkartılma işlemleri gerçekleştirilmektedir.
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'Müthiş petrol çıkacak' diyerek açıkladılar
Bir ili zengin edecek: 'Müthiş petrol çıkacak' diyerek açıkladılar
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Erzurum'un Tekman ilçesinde sondaj kuyusu açarak, petrol arama çalışmalarına başladı. Başkan Sekmen müjdeyi 'müthiş petrol çıkacak' diye duyurdu. Peki, Türkiye'de Petrol Çıkarılan Yerler nereler? Petrol bulunan şehirler nereler? Türkiye'de petrol bulunan iller hangileri? Son dakika: Petrol çıkan iller ile ilgili ayrıntılar haberimizde...
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