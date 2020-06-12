Libya Parlamentosu Başkan Yardımcısı Şuveyhidi: Türkiye'nin desteğiyle zaferler kazandık ve Arap Birliği bizi tanıdı

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Zeki, dün Mısır'da bir televizyona kanalına yaptığı açıklamada, Libya'da yasal meşruiyetin UMH'ye ait olduğunu ve Türkiye'nin de bu hükümetle anlaşması nedeniyle Libya'daki varlığının meşru sayıldığını ifade etmişti.

Libya'nın başkenti Trablus'taki parlamentonun Başkan Yardımcısı Celal eş-Şuveyhidi, Zeki'nin Arap Birliği ve Türkiye'nin Libya'daki rolüne ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

Zeki'nin UMH'nin meşruiyetine vurgu yapan ifadelerine ilişkin, "Biz bu açıklamaları memnuniyetle karşılıyoruz." diyen Şuveyhidi, UMH'ye bağlı Libya ordusunun, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler karşısında elde ettiği kazanımların bunda etkili olduğunu belirtti.

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Bu açıklamalar UMH ve müttefiki Türkiye'nin elde ettiği zaferlerin ardından geldi

Şuveyhidi, "Elbette bu açıklamalar, UMH ve onun, -sayın Hüsam Zeki'nin de teyit ettiği gibi- meşru müttefiki olan Türkiye Cumhuriyeti'nin elde ettiği zaferlerin ardından geldi. Bu zaferler üzerine Birliğin Genel Sekreter Yardımcısı, uluslararası tanınırlığı olan iki meşru hükümet arasındaki anlaşmayı, meşruiyetini tanımış oldu." dedi.

Libya hükümeti ile Türkiye arasındaki güvenlik ve askeri iş birliğine ilişkin mutabakat muhtırasının dünyanın gözü önünde imzalandığını vurgulayan Şuveyhidi, "UMH güçlerinin ve UMH'nin stratejik müttefiki Türkiye'nin elde ettiği son zaferler hem uluslararası alanda hem de Arap Birliği gibi kurumlar nezdinde alınan pek çok rolü değiştirdi. Böylelikle sayın Hüsam Zeki'den böyle bir açıklama gelmiş oldu." ifadelerini kullandı.

DHA Tarhuna ele geçirildikten sonra toplu mezarlar keşfedilmişti.

FOTOĞRAF 12 Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Terhune kentini kontrol altına almasının ardından, bölgede incelemeler sürüyor. UMH birliklerinin bölgede gerçekleştirdiği incelemelerde, 12 yaşındaki bir çocuğa ait olduğu ve elinin kelepçelenmiş şekilde ölüme terk edildiği belirtildi. Yapılan incelemelerde cesetlerin bölgede yaşayan sivillere ait olduğu ve gayri meşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e ait milisler tarafından infaz edildiği ifade edildi. UMH birliklerinden elde edilen bilgilere göre, Libya Kayıpların Teşhisi ve Tespiti Genel Otoritesi ve Libya Kızılay'ı toplu mezarda bulunan sivillerin cesetlerini toplamak için çalışma başlattığı kaydedildi. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri, Terhune'nin batısındaki Sog Al-Khmies Emsihel kasabasındaki su kuyularına başlattığı incelemeler sırasında kuyunun içinde 5 cesede rastlamıştı. Libya'da darbeci Hafter'in katlettiği sivillere ait toplu mezar bulundu: Elleri bağlı şekilde ölüme terk edildiler Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Terhune kentini kontrol altına almasının ardından bölgede yapılan incelemelerde toplu cesetlere rastlandı. Cesetlerden birinin 12 yaşındaki bir çocuğa ait olduğu ve elinin kelepçelenmiş şekilde ölüme terk edildiği bildirildi.

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Libyalı siyasetçi, Hafter’in Nisan 2019'da başkente yönelik başlattığı ve bir yıldan uzun süren saldırıları ile Arap Birliği'nin tutumuna dair soruyu şöyle cevapladı:

"Arap Birliği, başta Arap ülkeleriyle ilgili olmak üzere tüm meselelerde, çıkarları olan bazı üye ülkelerin iradesi altında hareket ediyor. Irak işgalinin Arap Birliğinde nasıl onaylandığını hatırlıyoruz. Birlikteki bazı devletler bu işgali, oy birliği ile karar alınmasını gerektiren iç tüzüğe aykırı biçimde ve pek çok üye devletin itirazlarına rağmen onaylamıştı ve Irak işgal edilmişti."

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Arap Birliğinin başta Hafter'in saldırılarını izlemekle yetindiğini söyleyen Şuveyhidi, "Zira bu saldırılara ortak olan ve darbeci güçlerin başkenti ele geçireceğini hesap eden, Birlikte hakimiyet kurmuş bazı devletler, UMH lehine alınacak tüm kararları da engellediler. Elde edilen bu zaferlerin ardından şimdi, darbeyi destekleyen bu devletler sessiz durumda." dedi.

AA UMH birçok bölgede asayişi sağladı.

Kahire Bildirgesi, darbeci Hafter'i kurtarma girişimidir

Şuveyhidi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, Hafter ve siyasi müttefiki Akile Salih'in Libya'da ateşkes öngören "Kahire Bildirgesi" isimli duyurusunu da şöyle değerlendirdi:

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"Biz ateşkese veya barışa karşı değiliz. Ancak Kahire Bildirgesini, darbeci Halife Hafter'i kurtarma girişimi olarak görüyoruz. Mısır yönetimine, bu adamdan desteğini çekmesini, uluslararası tanınırlığı olan ve sayın Hüsam Zeki'nin de meşru olduğunu teyit ettiği UMH ile teması ilerletmesini tavsiye ediyoruz. Bu yüzden Mısır yönetimi, Halife Hafter'in kabul görmeyeceğini ve hiçbir müzakere masasında yer alamayacağını bilmelidir."

OYNAT 00:50 Libya ordusu Hafter'in hava savunma sistemlerinin SİHA'larla vurulma görüntülerini paylaştı Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından temin edilen Rus yapımı hava savunma sistemlerinin, silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) imha edildiği görüntüleri yayımladı. Libya ordusu, son 24 saatte SİHA'lar ve topçu birliklerinin, Terhune'de 3, Vişke bölgesinde bir ve başkentin güneyinde de bir olmak üzere, toplam 5 Pantsir hava savunma sistemini etkisiz hale getirdiğini duyurmuştu. BiP'te paylaş

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Libya'ya müdahale eden Türkiye değil, darbecilerin yayılmasını sağlayanlardır

Celal eş-Şuveyhidi, Türkiye'nin "Libya'nın iç işlerine müdahale ettiği" yönündeki iddialara ilişkin ise, "Öncelikle ben Türkiye hakkında 'müdahale' kelimesine karşı çıkıyorum. Çünkü Türkiye devleti bu krize zorla müdahil olmadı." diye konuştu.

Libya Parlamentosu Birinci Başkan Yardımcısı Şuveyhidi, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin Libya'daki rolü, iki meşru hükümet arasında imzalanan 'Mutabakat Muhtırası' anlaşması ile olmuştur. Bir Türk müdahalesi yoktur. Ancak öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Ürdün, Mısır ve Suudi Arabistan gibi devletlerin ve Wagner şirketi yoluyla Rusya'nın, meşru hükümetin bilgisi olmadan müdahale ettiğini ve darbecilerin yayılıp yönetimi ele geçirmesini sağlamaya çalıştıklarını görüyoruz. Esas müdahaleler bunlardır."