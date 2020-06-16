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Dünya Libya Parlamentosundan çağrı Toplu mezarlar konusunda Hafterden hesap sorulsun
ORTADOĞU

Libya Parlamentosundan çağrı: Toplu mezarlar konusunda Hafter'den hesap sorulsun

Libya Parlamentosu, uluslararası topluma savaş suçları konusunda görevini yapması çağrısında bulundu. Parlamento, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter ve milislerinin yargılanmasını istedi. Açıklamada, "Güvenlik ve yargı birimlerinden Hafter milislerinin soruşturulması için tüm yasal işlemleri başlatmalarını talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi AA
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan Terhune'de toplu mezarlar ortaya çıkıyor
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan Terhune'de toplu mezarlar ortaya çıkıyor

Libya Parlamentosu, uluslararası topluma savaş suçları konusunda görevini yapması çağrısında bulunarak, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ve milislerinin yargılanmasını istedi.

Başkent Trablus'taki parlamentonun Savunma ve Ulusal Güvenlik Komisyonundan yapılan açıklamada, Hafter milislerinden kurtarılan Terhune kentindeki savaş suçu sayılan toplu mezarlar için soruşturma talep edildi.

Açıklamada, "Güvenlik ve yargı birimlerinden Hafter milislerinin soruşturulması için tüm yasal işlemleri başlatmalarını talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Yargı önüne çıkarılsınlar"

İnsan hakları örgütleri ve Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) seslenilen açıklamada, "(Bu kurumların) Savaş suçlusu Hafter başta olmak üzere, katilleri yargılama sorumluluğunu üstlenmelerini ve onları adalet önüne çıkarmalarını istiyoruz." çağrısı yapıldı.

Terhune’yi 5 Haziran'da Hafter milislerinden temizleyen Libya ordusu, kentteki bir hastanede 106 ceset bulmuş, 12 Haziran'da ise kent kırsalında 3 toplu mezar tespit etmişti.

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