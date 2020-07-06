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Dünya Libya Savunma Bakanlığı Vatiyye Üssüne yönelik saldırıya karşılık verilecek
ORTADOĞU

Libya Savunma Bakanlığı: Vatiyye Üssü'ne yönelik saldırıya karşılık verilecek

Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Nemruş, Vatiyye Askeri Hava Üssüne gece düzenlenen saldırıya uygun zaman ve mekanda karşılık verileceğini belirtti. Libya ordusu yetkilileri, Vatiyye Askeri Hava Üssü'nün gece kimliği belirsiz savaş uçaklarının saldırısına uğradığını açıklamıştı.

Haber Merkezi AA
Vatiya Hava Üssü.
Vatiya Hava Üssü.

Nemruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savaş suçlusunu (Halife Hafter) destekleyen yabancı uçaklarla düzenlenen bu hava saldırısı, şanlı ordu güçlerimizin sahadaki zaferini manipüle etmek için yapılan başarısız bir girişimdir. Libya sınırları içinde önemli tesislerin hedef alınması, bazı devletlerin meşru hükümete karşı bu saldırılara dahil olmaya devam ettiğini göstermektedir. Bu saldırıya, uygun bir zaman ve mekanda karşılık verilecektir." ifadesini kullandı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Libya ordusu yetkilisi, yaptığı açıklamada, Vatiyye Askeri Hava Üssü'nün gece kimliği belirsiz savaş uçaklarının saldırısına uğradığını söylemişti.

BAZI SİSTEMLER SALDIRIDA ZARAR GÖRDÜ

  • Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını belirten yetkili, üssün hava savunma kapasitesini arttırmak için son dönemde getirilen bazı teçhizatın zarar gördüğünü kaydetmişti.

Libyalı yetkili, başkent Trablus'a 180 kilometre uzaklıktaki üssün, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarıldığı 18 Mayıs'tan bu yana ilk defa böyle bir saldırıya uğradığı bilgisini paylaşmıştı.

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SİHA'lar Hafter'in rüyasını bitirdi: Trablus esaretten kurtarıldı
Türkiye destekli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, 4 Nisan 2019'dan bu yana Trablus'a saldıran Hafter militanlarına çok ağır darbeler vurdu. Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Mısır'ın askeri desteğini arkasına alan Darbeci General Hafter'in ülkenin tek lideri olma hayali sona erdi. Nisan ayından bu yana yoğun ilerlemeler kaydeden Libya ordusunun bu başarıyı elde etmesinde Türkiye'nin verdiği askeri destek ve SİHA'lar etkili oldu.


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