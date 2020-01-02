Libya Tezkeresi Alman medyasında geniş yankı buldu

Alman medyasında yapılan haberlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trablus’ta Fayiz es-Serrac yönetimindeki uluslararası kabul görmüş hükümeti, ayrılıkçı General Halife Hafter’e karşı verdiği mücadelede desteklemek istediği belirtildi. Hafter’in Libya’da başarılı olmasının, Türkiye’nin Akdeniz ve Kuzey Afrika’daki çıkarlarını tehdit edeceği için oylamanın Türkiye açısından önemli olduğu ifade edildi.

Haberlerde, tezkerenin hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Devlet Başkanı Donald Trump‘ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bilgisine de yer verildi.

GÜNDEM Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

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