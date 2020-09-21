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Dünya Libya Türkiye ile birlikte orduyu geliştirme programlarını uygulamaya başladık
ORTADOĞU

Libya: Türkiye ile birlikte orduyu geliştirme programlarını uygulamaya başladık

Türkiye ile Libya, savunma işbirliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Libya Savunma Bakanı Salahaddin en-Nemruş, Türkiye'yle birlikte orduyu yeniden inşa ve geliştirmeye yönelik programları uygulamaya başladıklarını duyurdu.

Haber Merkezi AA
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Nemruş, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı'nın Libya'daki meşru hükümeti destekleyen Türk tarafı ile görüştüğünü ve görüşmelerin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

  • "Türk tarafıyla birlikte, silahlı kuvvetleri inşa ve yeniden yapılandırma, hava savunması, donanma, terörle mücadele ve özel kuvvetleri geliştirme programlarını uygulamaya başladık."

Bu bağlamda ilk eğitim merkezinin başkent Trablus'un batısında hazırlandığını aktaran Nemruş, önceliğin uluslararası standartlara göre bir ordunun kurulması olacağını ifade etti.

TÜRK VE KATAR SAVUNMA BAKANLARI BİR ARAYA GELMİŞTİ

Libya Savunma Bakanı Nemruş, 17 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, eğitim ve danışma alanlarında askeri kurumlar inşa edilmesi için Libya'yı desteklemeleri konusunda Türk ve Katar Savunma bakanlarıyla anlaştıklarını duyurmuştu.

EĞİTİM VE DANIŞMA EĞİTİMLERİ VERİLECEK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye'nin Libya temaslarına değinen Nemruş, "Akar ve Atiyye ile eğitim ve danışma alanlarında askeri kurumlar inşa edilmesi için Libya'ya destek vermeleri konusunda anlaştık." demişti.

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Tarihler 4 Temmuz Cumartesi'yi gösterdiğinde Libya, son dönemlerin en hareketli günlerine şahit olacaktı. Milli Savunma Bakanı Akar, Libya'nın başkenti Trablus'u ziyaret ederek, bir takım kritik görüşmeler gerçekleştirdi ve iki ülke arasında anlaşmalar sağlandı. Akar'ın uçağı Libya'dan henüz yeni ayrılmışken, Vatiyya Hava Üssü'ne kimliği belirsiz savaş uçaklarınca hava saldırısı düzenlendi. Peki bu saldırının arkasında kim vardı? Türkiye'nin üsse getirdiği stratejik sistemler neden ve nasıl hedef alındı? Gelişmelerin perde arkasını Neler Oluyor'da anlattık:
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