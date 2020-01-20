Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac: Hafter ile bir daha masaya oturmayacağız

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac, dün gerçekleşen zirve ile ilgili konuştu. Serrac, “Berlin’deki ateşkes çağrısına ve siyasi görüşmelere saygı duyuyoruz fakat Hafter’le bir daha masaya oturmayacağım” dedi.
Hafter’in kilit konumdaki bazı limanları kapatmasına tepki gösteren Serrac, yabancı güçlerin Hafter’e baskı uygulayıp bunları açtırmazsa bunun korkunç bir sonucu olacağını söyledi. Serrac, “Eğer böyle devam ederse durum felaket bir hal alacak. Umarım yabancı ülkeler bu konuyu yakından takip eder” dedi.