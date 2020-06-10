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Dünya Libyada darbeci Hafter militanlarının tuzakladığı mayınların patlaması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti
AFRİKA

Libya'da darbeci Hafter militanlarının tuzakladığı mayınların patlaması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti

Libya'nın doğusundaki darbeci Hafter’e bağlı militanların, başkent Trablus'un güneyindeki bölgelere yerleştirdiği mayınlardan 3'ünün patlaması sonucu aralarında sivillerin de bulunduğu 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Libya Sağlık Bakanlığı Basın Danışmanı Emin el-Haşimi yaptığı açıklamada, Hafter'e bağlı militanların Trablus'un güneyindeki Havalimanı Yolu, Vadi er-Rabii ve Ayn Zara bölgelerine yerleştirdiği mayınların infilak ettiğini belirtti.

Haşimi, mayın temizleme çalışmaları sırasında meydana gelen patlama sonucu aralarında sivillerin de bulunduğu 7 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını ifade etti.

  • Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı.

Cumartesi günü yapılan açıklamada Libya ordusunun, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattığı duyurulmuştu.

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