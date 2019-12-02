Libya'da Hafter güçlerinin saldırısı şiddetlendi: 5 ölü

Uluslararası toplum tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Trablus'un 30 kilometre güneybatısındaki Es-Suvani bölgesine düzenlenen saldırıda 5 çocuğun öldüğü, 10 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

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Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, Hafter güçlerinin saldırısında 3 çocuğun öldüğü duyurulmuştu.

Hafter destekçisi BAE'nin cuma gecesi, Murzuk kentine bağlı Ummul Ernab bölgesindeki sivil yerleşim alanına düzenlediği hava saldırısında da 9 çocuk ve 1'i hamile iki kadın hayatını kaybetmişti. Böylelikle son 2 günde 14 çocuk ve 2 kadın yaşamını yitirmiş oldu.

4 Nisan'dan bu yana Trablus'a saldırıyorlar

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

5 binden fazla kişi yaralandı

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Libya'da nisandan bu yana devam eden çatışmalarda binden fazla kişi hayatını kaybetti, 5 bini aşkın kişi yaralandı.