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Dünya Libyada Hafter milislerinden Trablusta hastane ve çevresine roketli saldırı
ORTADOĞU

Libya'da Hafter milislerinden Trablus'ta hastane ve çevresine roketli saldırı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkente düzenlediği roketli saldırıda Trablus Merkez Hastanesi ile çevresindeki bölgelerin vurulduğu ve sivillerin yaralandığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Hafter militanları gece saatlerinde hastaneyi hedef aldılar.
Hafter militanları gece saatlerinde hastaneyi hedef aldılar.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerinin roketli saldırısında başkentin merkezindeki Trablus Merkez Hastanesi çevresi, Zayiye ve Sur caddelerinin hedef alındığı kaydedildi.

Başkentin merkezi konumundaki sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırı nedeniyle bazı evlerde ve park halindeki araçlarda yangın çıktığı belirtildi.

SAĞLIK MERKEZİ HİZMET DIŞI KALACAK

Yerel basına konuşan Sağlık Bakan Vekili Muhammed Heysem, başkentteki Trablus Merkez Hastanesinin yakınına düzenlenen saldırı sonucu sağlık merkezinin hizmet dışı kalacağını, bunun da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı Basın Müsteşarı Emin el-Haşimi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, saldırı sonucu aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 14 sivilin yaralandığını duyurdu.

HAFTER SALDIRIYI İNKAR ETTİ

Buna karşın, Hafter'in liderlik ettiği "Libya Ulusal Ordusu" isimli silahlı grup, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıların kendileri tarafından gerçekleştirildiğini inkar ederek, hükümet güçlerinin kendi kontrolündeki bölgeye saldırı düzenlediğini öne sürdü.

  • Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunun açıkladığı rakamlara göre, yıl başından mayıs ayına kadarki sürede ülkedeki 7 sağlık merkezi 12 ayrı saldırının hedefi haline geldi.

NELER OLUYOR | Libya'da kim kiminle savaşıyor, Türkiye neden asker gönderiyor?
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NELER OLUYOR | Libya'da kim kiminle savaşıyor, Türkiye neden asker gönderiyor?
2011 yılında Kaddafi'nin öldürülmesiyle bir türlü istikrar sağlayamayan Libya, Türkiye ve dünya gündeminin en üst sıralarında yer alıyor. Suudi Arabistan'dan Mısır'a, Fransa'dan Rusya'ya kadar birçok ülke Libya'daki gelişmeleri çok yakından takip etmekle kalmıyor, hem askeri hem de diplomatik olarak bu ülkede söz sahibi olmaya çalışıyor. Avrupa'nın güney kapısı konumunda olan ve zengin petrol kaynakları ile öne çıkan Libya, özellikle Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle birlikte kilit ülke haline geldi.

Peki Libya'da neler oluyor? Kim kimle savaşıyor? Türkiye neden bu ülkeye asker gönderiyor? 'Neler Oluyor?' serisinin ilk bölümü 'Libya'da neler oluyor?' ile karşınızdayız.

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