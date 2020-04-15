Dünya Libyada Haftere büyük darbe 400 kilometrelik sahil şeridi temizlendi
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Libya’da Hafter’e büyük darbe: 400 kilometrelik sahil şeridi temizlendi

Libya hükümeti (UMH), Kovid-19 salgınına rağmen saldırılarına ara vermeyen darbeci Hafter güçlerine ağır darbeler vurdu. UMH, Misrata’dan Tunus sınırına kadar uzanan ülkenin batısındaki 400 kilometre boyunca tüm sahil şeridini milislerinden temizledi. Operasyonda üç tane Rus Su-22 savaş uçağı, çok sayıda tank, top, zırhlı araç ve tesisler imha edildi. BAE’ye ait 6 panzer ve 10 tank ele geçirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Misrata-Tunus sahil şeridi UMH’nin eline geçti
Misrata-Tunus sahil şeridi UMH’nin eline geçti

Libya hükümet güçleri Misrata’dan Tunus sınırına sahil şeridini Hafter milislerinden temizledi. Libya’nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Suudi Arabistan ve Rusya destekli terör grubu lideri Hafter’e bağlı milislerin ülkede görülmeye başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen saldırılarına devam etmesi karşısında harekete geçti. UMH güçleri, Misrata’dan Tunus sınırına kadar uzanan ülkenin batısındaki 400 kilometre boyunca tüm sahil şeridini milislerden temizledi. Koronavirüs salgınına rağmen Hafter milislerinin başkentteki sivil nüfusa karşı intikam girişimlerini artırması ve uluslararası toplumun bu saldırılar karşısında sessiz kalması üzerine hükümet güçleri Barış Fırtınası harekatına hız verdi.

BAE TANKLARI ELE GEÇİRİLDİ

  • Harekat kapsamında, Hafter milislerine ait 3 Rus yapımı Su-22 savaş uçağı ile çok sayıda tank, top, zırhlı araç, ağır silahların yanı sıra milislere ait tesislerin imha edildiği bildirildi. Hükümet güçleri ayrıca, Trablus’un yaklaşık 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kenti yakınlarına indikten hemen sonra askeri mühimmat taşıyan bir uçağı vurduklarını duyurdu. Hafter tarafı, UMH hava kuvvetlerinin Sirte kentine düzenlediği saldırı sonucu Halife Hafter’e bağlı üst düzey komutanların hayatını kaybettiğini doğruladı. UMH’ye bağlı hava kuvvetleri, 12 Nisan’da Hafter milislerine ait Rus yapımı Mi-35 türü savaş helikopterini düşürdüklerini duyurdu. Aynı tarihte, UMH’nin 2 adet Çin yapımı silahlı insansız hava aracını düşürdükleri bildirildi. Operasyonlarda yüzlerce ağır ve hafif silah, grad roketleri ve mühimmatın yanı sıra BAE’ye ait 6 panzer ve 10 tank ele geçirildi.

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