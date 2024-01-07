Libya'da petrol sahası kapatıldı: 'Mücbir sebep hali' ilan edildi

Açıklamada, "Şerare Petrol Sahası'nın protestocular tarafından kapatılması sonucunda 7 Ocak Pazar gününden itibaren mücbir sebep hali ilan edildi." ifadesi kullanıldı.

NOC, Şerare Petrol Sahası'nın kapatılmasının kuzeybatıdaki Zaviye Limanı'na ham petrol tedarikinin kesilmesine neden olduğuna dikkati çekerek, üretimin mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatılması amacıyla müzakerelerin sürdüğünü aktardı.

Mücbir sebep hali (Fors majör), ticari anlaşmalarda, tarafların kendi iradeleri ve kontrolleri dışında oluşan şartlar altında anlaşmanın tek taraflı veya çift taraflı feshedilmesi durumu olarak biliniyor.