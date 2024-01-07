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Dünya

Libya'da petrol sahası kapatıldı: 'Mücbir sebep hali' ilan edildi

​​​​Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyinde bulunan Şerare Petrol Sahası'nın akaryakıt eksikliği sebebiyle kapatılması sonucunda ''mücbir sebep hali'' ilan edildiği duyuruldu.

18:21 - 7/01/2024 Pazar
AA
Son 5 yılda Libya'da yaşanan şiddetli çatışmalar, petrol ihracatında önemli bir düşüşe neden olmuştu.
Son 5 yılda Libya'da yaşanan şiddetli çatışmalar, petrol ihracatında önemli bir düşüşe neden olmuştu.

Açıklamada, "Şerare Petrol Sahası'nın protestocular tarafından kapatılması sonucunda 7 Ocak Pazar gününden itibaren mücbir sebep hali ilan edildi." ifadesi kullanıldı.

NOC, Şerare Petrol Sahası'nın kapatılmasının kuzeybatıdaki Zaviye Limanı'na ham petrol tedarikinin kesilmesine neden olduğuna dikkati çekerek, üretimin mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatılması amacıyla müzakerelerin sürdüğünü aktardı.

Mücbir sebep hali (Fors majör), ticari anlaşmalarda, tarafların kendi iradeleri ve kontrolleri dışında oluşan şartlar altında anlaşmanın tek taraflı veya çift taraflı feshedilmesi durumu olarak biliniyor.

Libya'nın güneyindeki Şerare Petrol Sahası, 3 Ocak'ta akaryakıt eksikliğini protesto eden Libyalıların sahaya girmelerinin ardından kapatılmıştı.

Libyalı protestocular, 1 Ocak'ta yayınladıkları görüntüde, güneydeki rafinerinin kurulması kararının devreye sokulması, bozuk yolların bakımı, petrol şirketlerine güneylilerin atanması ve bölgedeki akaryakıt sıkıntısının giderilmesi yönündeki taleplerini dile getirmişti.

Başkent Trablus'un 800 kilometre güneyindeki Murzuk Çölü'nde 1980 yılında keşfedilen Şerare Petrol Sahası günlük 340 bin varil petrol üretim kapasitesine sahip.


#Libya
#petrol
#akaryakıt
#Zaviye Limanı
#Trablus
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